Cómo acceder a descuentos importantes con compras mínimas: los detalles de esta promoción

Esto significa que quien inicialmente quería gastar $60.000 igualmente terminaría desembolsando $20.000 más de lo previsto, incluso después de recibir el descuento. La operación puede ser conveniente si los $40.000 adicionales corresponden a alimentos, artículos de limpieza u otros productos que la persona iba a necesitar más adelante.

El escenario cambia cuando se agregan productos únicamente para alcanzar el piso de la promoción. En estos casos, un descuento no necesariamente representa un ahorro real, porque el consumidor termina gastando más dinero del que había previsto originalmente.

Por eso, antes de completar el changuito para acceder a un beneficio, conviene comparar el monto que se pensaba gastar, la compra mínima exigida, el porcentaje de reintegro y el tope máximo disponible. También es importante revisar si los productos adicionales realmente serán utilizados.

Las promociones vigentes

Las condiciones cambian considerablemente dependiendo de cada supermercado. Una de las promociones con el piso más alto aparece en Jumbo, donde determinados beneficios de MODO ofrecen un 20% de reintegro para compras iguales o superiores a $100.000. El tope puede alcanzar los $25.000 por banco, usuario y mes.

Una modalidad similar aparece en determinadas promociones de Vea, mientras que Changomás establece en una de sus propuestas un mínimo de $75.000, con un 20% de descuento y un tope de reintegro de $25.000. En este caso también hay que prestar atención al banco, medio de pago y día habilitado.

Entre las alternativas que requieren un desembolso inicial menor aparece Día. Una de sus promociones mediante MODO establece un 20% de reintegro desde compras de $35.000, con un máximo de $20.000 por banco y por mes. Este piso puede resultar más accesible para quienes realizan compras semanales en lugar de concentrar todo el gasto en una sola operación.

Por su parte, La Anónima cuenta con determinadas promociones desde $50.000, mientras que Coto presenta alternativas con condiciones diferentes. Entre ellas aparece un beneficio del Banco Nación con un 20% de descuento los martes mediante determinadas modalidades de pago y sin el mismo esquema de compra mínima elevada. También existe una propuesta con Santander que llega al 30%, aunque requiere una compra mínima de $100.000 y condiciones específicas.

Otra alternativa es aprovechar los beneficios de Cuenta DNI, que durante septiembre se distribuyen entre diferentes supermercados y días de la semana. Algunas de estas promociones permiten organizar compras más pequeñas sin necesidad de alcanzar los pisos de $75.000 o $100.000.

La clave, entonces, está en no mirar solamente el porcentaje de descuento. Antes de elegir una promoción es necesario revisar la compra mínima, el tope de reintegro, el banco habilitado, el día disponible y la modalidad de pago. En algunos casos será conveniente concentrar las compras para llegar al piso, mientras que en otros dividir el gasto durante la semana puede generar un ahorro mayor.