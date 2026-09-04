La guía de promociones en supermercados para los beneficiarios de ANSES
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Los descuentos de Cuenta DNI en supermercados, día por día
Los lunes, Día ofrece un 10% de descuento, sin tope de reintegro. La promoción alcanza a las compras realizadas en las sucursales adheridas durante esa jornada. Los martes, Toledo tiene un 15% de descuento sin tope de reintegro. El dinero se devuelve mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
También los martes, pero solamente los 1 y 8 de septiembre, Nini Mayorista ofrece un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. El beneficio se aplica pagando en las sucursales de Nini Mayorista.
A su vez, los martes y miércoles, los supermercados del interior bonaerense adheridos ofrecen un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. Para acceder al beneficio se requiere un ticket mínimo de $30.000.
Las cadenas participantes son 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes, Super 8 y Supermercados Chacabuco, en sus sucursales Casa Central y Juan XXIII.
Los miércoles se concentran además varias opciones. Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, con un consumo mínimo de $15.000. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto.
Ese mismo día, La Anónima aplica un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000 por semana y por persona. Josimar, en tanto, ofrece un 10% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
Los jueves es el turno de Chango Más, que ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto. El beneficio también incluye a MasGO. Finalmente, los viernes y sábados de septiembre, Cooperativa Obrera, en Lobos, ofrece un 15% de descuento sin tope de reintegro.
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