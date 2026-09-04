La guía de promociones en supermercados para los beneficiarios de ANSES.

Las cadenas participantes son 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes, Super 8 y Supermercados Chacabuco, en sus sucursales Casa Central y Juan XXIII.

Los miércoles se concentran además varias opciones. Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, con un consumo mínimo de $15.000. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto.

Ese mismo día, La Anónima aplica un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000 por semana y por persona. Josimar, en tanto, ofrece un 10% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

Los jueves es el turno de Chango Más, que ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro, con devolución en el acto. El beneficio también incluye a MasGO. Finalmente, los viernes y sábados de septiembre, Cooperativa Obrera, en Lobos, ofrece un 15% de descuento sin tope de reintegro.