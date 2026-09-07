Beneficios, promociones y días con descuento en supermercados: quienes pueden acceder

En las cadenas Jumbo, Disco y Vea, el beneficio base alcanza el 10% para jubilados y pensionados y no tiene tope según la información disponible. Además, existe un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza.

Día también cuenta con una promoción específica: ofrece 10% de descuento los lunes, mediante un sistema de reintegro y con un máximo de $2.000 por transacción. A su vez, pueden existir descuentos adicionales para quienes formen parte de ClubDIA.

Por último, Chango Más mantiene un 10% de descuento de lunes a domingo, con un tope de $1.000 por operación y un máximo acumulado de $15.000 mensuales.

A estas promociones pueden agregarse beneficios de bancos. Por ejemplo, los jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación pueden acceder a determinados reintegros mediante BNA+ MODO, mientras que Banco Supervielle dispone de promociones específicas los martes en algunas cadenas. Banco Provincia también puede ofrecer beneficios mediante Cuenta DNI.

Cómo acceder a las rebajas presentando la acreditación de haberes

La manera de acceder al descuento depende de cada supermercado. En algunos casos, la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes previsionales funciona como acreditación, mientras que otras cadenas solicitan registrarse en sus propios programas de fidelización.

Por ejemplo, para utilizar determinados beneficios en Carrefour es necesario estar registrado en Mi Carrefour. En Chango Más, en cambio, la promoción contempla el uso de la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

También hay que diferenciar los descuentos propios del supermercado de los bancarios. Para recibir estos últimos, el jubilado o pensionado debe cobrar sus haberes en la entidad correspondiente y utilizar el medio de pago establecido, como tarjeta de débito, QR o una billetera virtual determinada.

Antes de pagar conviene revisar el porcentaje de descuento, el día de vigencia, el tope y los productos excluidos. También es importante confirmar si dos promociones son acumulables, ya que tener un beneficio del supermercado y otro del banco no garantiza automáticamente que ambos puedan utilizarse en una misma compra.

De esta manera, planificar el día y la modalidad de pago puede marcar una diferencia importante. Los descuentos parten generalmente del 10% y pueden llegar al 20%, por lo que conocer previamente las condiciones permite aprovechar mejor las promociones disponibles durante septiembre.