Cómo aprovechar descuentos de hasta el 50% y cuotas sin interés en electrodomésticos

Siete cadenas líderes lanzaron una mega feria con rebajas en TV, heladeras y tecnología. Conocé las mejores ofertas y hasta cuándo tenés tiempo de comprar.

El evento que tiene las promos en electrodomésticos como protagonista.

Adquirir nuevos electrodomésticos suele representar un gasto importante para muchas familias, especialmente cuando se trata de productos como heladeras, lavarropas o televisores.

En este contexto, siete tiendas líderes del país lanzaron una nueva edición de Electro Fans, una mega feria de ofertas que permite comprar electrodomésticos tanto en sucursales como en venta online y telefónica, con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés.

La mega feria de descuentos en electrodomésticos

Electro Fans se realiza entre el 9 y el 18 de marzo de 2026, inclusive. Durante esos días, los consumidores pueden acceder a ofertas en Cetrogar, Frávega, OnCity, Megatone, Coppel, Naldo y Hendel.

Cada empresa ofrece sus propias promociones, descuentos, métodos de envío, garantías y opciones de financiación. En todos los casos, las compras pueden hacerse tanto en tiendas físicas como en plataformas online y telefónicas.

Los descuentos llegan hasta el 50% y, según el comercio, es posible acceder a planes de pago de hasta 12 cuotas sin interés.

Qué electrodomésticos hay disponibles

Las novedades alcanzan a televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, aires acondicionados, pequeños electrodomésticos, productos de tecnología, muebles y artículos para el hogar.

Naldo

  • Smart TV Samsung 55″ 4K Tizen: $ 719.999 (28%)
  • Lavasecarropas Samsung 9.5/6 kg Inox: $ 1.699.999 (40%)
  • Parlante LG Xboom 20000w: $ 1.599.999 (20%)
  • Cocina Longvie 56 cm grafito: $ 1.499.999 (33%)

Megatone

  • Freidora de aire 7.6 L Insigna: $ 89.999 (63%)
  • Bordeadora Severbon 1000W: $ 74.999 (20%)
  • Cafetera Atma filtro 0.6 L: $ 19.999 (33%)
  • Heladera Midea 340 L inverter: $ 739.999 (18%)

Coppel

  • Smart QLED TV Samsung 75″: $ 1.999.999 (33%)
  • Smart TV Samsung 65″: $ 1.229.999 (23%)
  • Cafetera Liliana AC930: $ 37.999 (51%)
  • Freidora Moulinex: $ 97.999 (30%)

OnCity

  • Android TV Noblex 43″: $ 389.999 (22%)
  • Celular Samsung A16 128 GB: $ 349.999
  • Aire acondicionado Hitachi inverter: $ 594.999
  • Monitor gamer Samsung Odyssey G3: $ 269.999 (36%)

Frávega

  • Lavarropas Philco 6.5 kg: $ 579.999 (31%)
  • Heladera Side by Side Philco: $ 1.199.999 (31%)
  • Notebook HP Ryzen 3 + mochila: $ 899.999 (35%)
  • TV BGH 60″ 4K: $ 879.999 (33%)
  • Freidora de aire Atma 7.5 L: $ 111.999 (47%)

Cetrogar

  • Lavarropas Drean 8 kg inverter: $ 729.999 (16%)
  • Sofá 3 cuerpos Skyline: $ 869.339 (38%)
  • Lavarropas BGH 8 kg inverter: $ 649.999 (15%)
  • Microondas Moddo 20 L: $ 155.499 (12%)

Hendel

  • Aire Acondicionado Split Noblex NXS25HA4CN Frio/Calor 2750W: $ 699.999 (9%)
  • Heladera Con Freezer Gafa HGF368AFB 330 Lts Blanco: $ 739.999 (14%)
  • Smart Tv Noblex 32″ DV32X7080 Android Tv: $ 269.999 (19%)
  • Microondas Bgh B223DN20I 23L Eco Negro Digital: $ 249.999

Consejos para comprar en Electro Fans

  • Comprar con anticipación: muchos productos se agotan rápido.
  • Revisar los bancos adheridos: elegir la opción de financiación más conveniente.
  • Suscribirse a las tiendas: se puede recibir alertas si el evento se extiende o aparecen nuevas ofertas.
  • Comparar antes de comprar: analizar precios y modelos puede significar un ahorro aún mayor.

