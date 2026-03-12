Cómo aprovechar descuentos de hasta el 50% y cuotas sin interés en electrodomésticos
Siete cadenas líderes lanzaron una mega feria con rebajas en TV, heladeras y tecnología. Conocé las mejores ofertas y hasta cuándo tenés tiempo de comprar.
Adquirir nuevos electrodomésticos suele representar un gasto importante para muchas familias, especialmente cuando se trata de productos como heladeras, lavarropas o televisores.
En este contexto, siete tiendas líderes del país lanzaron una nueva edición de Electro Fans, una mega feria de ofertas que permite comprar electrodomésticos tanto en sucursales como en venta online y telefónica, con hasta 50% de descuento y en cuotas sin interés.
La mega feria de descuentos en electrodomésticos
Electro Fans se realiza entre el 9 y el 18 de marzo de 2026, inclusive. Durante esos días, los consumidores pueden acceder a ofertas en Cetrogar, Frávega, OnCity, Megatone, Coppel, Naldo y Hendel.
Cada empresa ofrece sus propias promociones, descuentos, métodos de envío, garantías y opciones de financiación. En todos los casos, las compras pueden hacerse tanto en tiendas físicas como en plataformas online y telefónicas.
Los descuentos llegan hasta el 50% y, según el comercio, es posible acceder a planes de pago de hasta 12 cuotas sin interés.
Qué electrodomésticos hay disponibles
Las novedades alcanzan a televisores, heladeras, lavarropas, cocinas, aires acondicionados, pequeños electrodomésticos, productos de tecnología, muebles y artículos para el hogar.
Naldo
- Smart TV Samsung 55″ 4K Tizen: $ 719.999 (28%)
- Lavasecarropas Samsung 9.5/6 kg Inox: $ 1.699.999 (40%)
- Parlante LG Xboom 20000w: $ 1.599.999 (20%)
- Cocina Longvie 56 cm grafito: $ 1.499.999 (33%)
Megatone
- Freidora de aire 7.6 L Insigna: $ 89.999 (63%)
- Bordeadora Severbon 1000W: $ 74.999 (20%)
- Cafetera Atma filtro 0.6 L: $ 19.999 (33%)
- Heladera Midea 340 L inverter: $ 739.999 (18%)
Coppel
- Smart QLED TV Samsung 75″: $ 1.999.999 (33%)
- Smart TV Samsung 65″: $ 1.229.999 (23%)
- Cafetera Liliana AC930: $ 37.999 (51%)
- Freidora Moulinex: $ 97.999 (30%)
OnCity
- Android TV Noblex 43″: $ 389.999 (22%)
- Celular Samsung A16 128 GB: $ 349.999
- Aire acondicionado Hitachi inverter: $ 594.999
- Monitor gamer Samsung Odyssey G3: $ 269.999 (36%)
Frávega
- Lavarropas Philco 6.5 kg: $ 579.999 (31%)
- Heladera Side by Side Philco: $ 1.199.999 (31%)
- Notebook HP Ryzen 3 + mochila: $ 899.999 (35%)
- TV BGH 60″ 4K: $ 879.999 (33%)
- Freidora de aire Atma 7.5 L: $ 111.999 (47%)
Cetrogar
- Lavarropas Drean 8 kg inverter: $ 729.999 (16%)
- Sofá 3 cuerpos Skyline: $ 869.339 (38%)
- Lavarropas BGH 8 kg inverter: $ 649.999 (15%)
- Microondas Moddo 20 L: $ 155.499 (12%)
Hendel
- Aire Acondicionado Split Noblex NXS25HA4CN Frio/Calor 2750W: $ 699.999 (9%)
- Heladera Con Freezer Gafa HGF368AFB 330 Lts Blanco: $ 739.999 (14%)
- Smart Tv Noblex 32″ DV32X7080 Android Tv: $ 269.999 (19%)
- Microondas Bgh B223DN20I 23L Eco Negro Digital: $ 249.999
Consejos para comprar en Electro Fans
- Comprar con anticipación: muchos productos se agotan rápido.
- Revisar los bancos adheridos: elegir la opción de financiación más conveniente.
- Suscribirse a las tiendas: se puede recibir alertas si el evento se extiende o aparecen nuevas ofertas.
- Comparar antes de comprar: analizar precios y modelos puede significar un ahorro aún mayor.
