El truco para limpiar las frutas y verduras y dejarlas 100% higienizadas
Especialistas en manipulación de alimentos recomiendan usar sal para limpiar frutas, un método simple y seguro que ayuda a eliminar suciedad y residuos.
El truco casero para limpiar frutas con agua y sal se volvió viral en redes sociales y propone una forma simple de higienizar los alimentos antes de consumirlos. El método consiste en sumergir las frutas en un recipiente con agua con sal durante algunos minutos.
De todos modos, especialistas en manipulación de alimentos señalan que estas larvas, frecuentes en frutas como las frutillas, no representan un riesgo para la salud.
Según muestran varios videos, este procedimiento puede ayudar a detectar la posible presencia de larvas de moscas que se desarrollan cuando ciertos insectos depositan sus huevos en la superficie. También recomiendan lavar bien las frutas con agua y, en el caso de las de cáscara dura, pelarlas antes de consumirlas.
El paso a paso para higienizar las frutas y verduras
Mantener una buena higiene de las frutas es clave para consumirlas de forma segura. En los últimos tiempos se popularizó un truco casero que utiliza agua con sal para limpiarlas y, al mismo tiempo, detectar la posible presencia de pequeños insectos o larvas que puedan encontrarse en la superficie. Se trata de un método simple, económico y fácil de aplicar en cualquier cocina.
La idea consiste en sumergir las frutas en una mezcla de agua y sal durante algunos minutos. Este proceso ayuda a desprender impurezas y permite observar si aparece algún tipo de residuo o insecto. Luego de ese paso, siempre se recomienda realizar un enjuague final con agua corriente para dejarlas listas para el consumo. Acá el paso a paso completo:
- Preparar la mezcla: llená un recipiente amplio con agua fría o a temperatura ambiente y agregá una o dos cucharadas de sal de cocina. Revolvé bien hasta que se disuelva por completo.
- Colocar las frutas en remojo: introducí las frutas en el recipiente y asegurate de que queden completamente cubiertas por el agua con sal. Este método suele utilizarse especialmente con frutas delicadas como frutillas.
- Dejar actuar unos minutos: mantené las frutas en remojo entre 5 y 10 minutos. Durante ese tiempo, la solución puede ayudar a desprender suciedad o revelar la presencia de pequeños insectos.
- Retirar y enjuagar: sacá las frutas del recipiente y lavalas nuevamente bajo agua de la canilla, frotando suavemente la superficie para eliminar cualquier resto de sal.
- Secar antes de consumir: por último, colocá las frutas sobre papel de cocina o un paño limpio para secarlas antes de guardarlas en el frutero o comerlas.
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