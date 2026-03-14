El truco para limpiar las frutas y verduras y dejarlas 100% higienizadas

El paso a paso para higienizar las frutas y verduras

Mantener una buena higiene de las frutas es clave para consumirlas de forma segura. En los últimos tiempos se popularizó un truco casero que utiliza agua con sal para limpiarlas y, al mismo tiempo, detectar la posible presencia de pequeños insectos o larvas que puedan encontrarse en la superficie. Se trata de un método simple, económico y fácil de aplicar en cualquier cocina.