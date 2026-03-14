VTV: lo que se sabe sobre la multa de $500.000
El valor de las multas se calcula mediante el sistema de Unidad Fija, un mecanismo que ajusta los montos según el precio de la nafta premium. Los detalles en la nota.
Durante 2026, los controles de tránsito se volvieron más frecuentes en distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Estos operativos tienen como objetivo verificar que los vehículos cumplan con las condiciones necesarias para circular y así mejorar la seguridad vial, reduciendo los accidentes.
En estas inspecciones, uno de los requisitos más revisados es la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el trámite que confirma el estado mecánico del auto. Esta inspección se realiza en plantas autorizadas y se revisan frenos, luces, neumáticos y suspensión, entre otros aspectos básicos de seguridad.
Si un conductor circula sin este trámite vigente, puede recibir una multa económica o la retención de la licencia durante un control de tránsito, ya que se trata de un requisito obligatorio para poder circular.
Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil
Las multas de tránsito se determinan mediante el sistema de Unidad Fija, que ajusta los valores según el precio de la nafta premium. De esta forma, los montos cambian cada vez que se actualiza el valor del combustible.
En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires una Unidad Fija vale $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el valor es mayor y llega a $1.807, lo que hace que las infracciones resulten más costosas.
Valores de las multas en PBA
- Las multas de tránsito más comunes van entre $90.000 y $180.700.
- Las faltas graves (alcoholemia positiva o exceso de velocidad): $1.807.000.
Valores de las multas en CABA
- Circular sin registro habilitante: desde $40.000.
- No usar cinturón alcanza: desde $80.000.
- Cruzar un semáforo en rojo: desde $239.000.
- Uso del celular al volante y el estacionamiento en espacios reservados: desde $240.000.
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