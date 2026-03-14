Conmoción en Uruguay por el filicidio de un adolescente de 15 años

Un estremecedor caso sacude a Montevideo y genera indignación en todo Uruguay. Un hombre fue detenido acusado de matar a golpes a su hijo adolescente y luego arrojar su cuerpo a una zanja para intentar encubrir el crimen. La víctima fue Jonathan Correa, un joven de 15 años, quien según la investigación había mantenido una discusión con su padre dentro de la vivienda familiar. En ese contexto, el hombre lo habría atacado con una brutal golpiza que terminó provocándole la muerte.