Conmoción en Uruguay por el filicidio de un adolescente de 15 años
El padre intentó simular un accidente, pero la autopsia reveló que la muerte fue producto de una brutal golpiza y terminó detenido por homicidio agravado.
Un estremecedor caso sacude a Montevideo y genera indignación en todo Uruguay. Un hombre fue detenido acusado de matar a golpes a su hijo adolescente y luego arrojar su cuerpo a una zanja para intentar encubrir el crimen. La víctima fue Jonathan Correa, un joven de 15 años, quien según la investigación había mantenido una discusión con su padre dentro de la vivienda familiar. En ese contexto, el hombre lo habría atacado con una brutal golpiza que terminó provocándole la muerte.
De acuerdo con los investigadores, después de agredirlo el padre lo envió a dormir, pero horas más tarde regresó al cuarto y notó que el adolescente no reaccionaba ni tenía signos vitales. En lugar de pedir ayuda médica o llamar a las autoridades, tomó una decisión que agravó aún más la situación: cargó el cuerpo del chico y lo arrojó en una zanja cercana con la intención de simular que se trataba de un accidente.
Cuando el caso comenzó a investigarse, el hombre intentó instalar la versión de que su hijo podría haberse caído desde un pequeño puente o haber sufrido un accidente en la zona. Sin embargo, las primeras pericias y la autopsia determinaron que el joven presentaba múltiples golpes compatibles con una agresión, lo que rápidamente hizo caer la coartada.
El caso también abrió interrogantes sobre posibles antecedentes de violencia. Según trascendió, docentes y personas del entorno del adolescente habían advertido moretones frecuentes en su cuerpo, lo que alimenta la sospecha de que el joven podría haber sido víctima de maltrato desde hacía tiempo.
La Justicia uruguaya imputó al padre por homicidio agravado y violencia doméstica, y dispuso su prisión preventiva mientras avanza la investigación del brutal episodio que conmociona al país. El crimen provocó además una fuerte reacción pública y reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para detectar y prevenir situaciones de violencia familiar antes de que terminen en tragedias como esta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario