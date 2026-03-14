Manifestantes incendiaron una sede del Partido Comunista en Cuba

“Momento exacto en el que, según la población presente, un policía disparó su pistola e impactó en el muslo a un muchacho que se encontraba alrededor de una fogata en el centro de la calle frente al PCC de ese municipio”, explicó el comunicador al difundir el video en redes sociales.

Incendio Cuba Cuba: manifestantes incendiaron una sede del Partido Comunista y el caos dejó un herido de bala

En las imágenes se observa cómo varios vecinos cargan al joven herido para apartarlo del lugar y brindarle los primeros auxilios mientras continúa la tensión en los alrededores.

Rodríguez Sánchez compartió videos en los que se vio a manifestantes lanzando objetos en llamas contra la sede del Partido Comunista, así como escenas del incendio que alcanzó el edificio.

Otro comunicador publicó un video en el que se ve a varios manifestantes ingresando en la sede municipal del PCC y sacando mobiliario, cuadros y materiales de propaganda política. Los objetos fueron acumulados en la calle y convertidos en una gran hoguera, en medio de consignas contra el régimen.

Residentes señalaron en redes sociales que “el pueblo de Cuba se cansó”, al describir lo ocurrido. Durante décadas, las protestas pacíficas en la isla terminaron con represión policial, detenciones y violencia contra manifestantes. Muchos ciudadanos consideran que esa presión constante del régimen incrementó el malestar social, de la mano de las detenciones arbitrarias.

Durante décadas, cada vez que los cubanos han salido a las calles para manifestarse pacíficamente, las protestas han terminado con represión policial, detenciones y violencia contra los manifestantes. Muchos ciudadanos consideran que esa presión constante ha ido acumulando un profundo malestar social.

Los incidentes se produjeron en medio de un corte del servicio de internet en la localidad, lo que dificultó la circulación de información en tiempo real. Periodistas y activistas denunciaron que la interrupción coincidió con los reportes de disparos y la difusión de imágenes del incendio cerca de la sede del PCC.

Los cubanos habían salido previamente a las calles para protestar contra los apagones prolongados, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en el país. Videos difundidos en redes sociales muestran cacerolazos y consignas de “¡Libertad!” durante marchas nocturnas por distintas zonas de Morón.