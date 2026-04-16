Cómo planificar viajes o escapadas con inteligencia artificial
La inteligencia artificial cambia el turismo. Enterate cómo esta nueva tecnología te ayuda a planificar tus próximos viajes de forma fácil y muy rápida.
La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las herramientas más innovadoras y eficientes a la hora de organizar viajes o escapadas. Lejos de ser una moda pasajera, esta tecnología está transformando radicalmente la forma en que los turistas buscan destinos, comparan precios y diseñan de forma inteligente sus itinerarios.
A diferencia de los métodos de búsqueda tradicionales o los chatbots básicos, los nuevos asistentes virtuales funcionan bajo una lógica de intencionalidad. Esto significa que la tecnología es capaz de analizar el contexto de la charla, interpretar las verdaderas necesidades del usuario y orientar el diálogo hacia soluciones concretas.
Además, este novedoso sistema opera mediante un modelo híbrido que redefine por completo la atención al cliente en el área del turismo. Mientras la tecnología se encarga de las primeras etapas del proceso entendiendo preferencias, los especialistas humanos intervienen únicamente cuando se requiere resolver decisiones de mayor complejidad técnica.
En este escenario de profunda transformación digital, Despegar ha logrado posicionarse a la vanguardia con la creación de SOFIA, su propio asistente. A tan solo dos años de su lanzamiento, esta innovadora herramienta ya supera el millón de conversaciones mensuales y participa en cerca del 30% de los procesos operativos.
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Los beneficios de organizar tu viaje con inteligencia artificial
La implementación de estas nuevas tecnologías permite simplificar drásticamente las decisiones frente a la inmensa cantidad de opciones disponibles en el mercado. Algunas de las principales ventajas incluyen:
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Acompañamiento integral: El sistema guía al viajero en cada etapa, desde la inspiración inicial hasta la gestión final de la reserva.
Resolución automática: Permite agilizar tareas repetitivas y tediosas como consultar el estado de un vuelo, descargar comprobantes o entender las reglas tarifarias.
Personalización: Al comprender el contexto, el sistema recomienda opciones mucho más relevantes y ajustadas al perfil de cada persona.
Sinergia humano-digital: La combinación de atención automatizada y humana genera hasta 2,5 veces más resultados positivos que utilizar cada canal por separado.
El impacto del asistente virtual en números
El éxito rotundo de esta nueva forma de planificar escapadas queda en absoluta evidencia al analizar las impresionantes métricas de uso de la plataforma:
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Volumen masivo: Registra 1 millón de conversaciones mensuales, sosteniendo un crecimiento del 35% cada mes.
Alta adopción: El 30% de los viajeros interactúa con el asistente en algún momento de su viaje.
Dominio móvil: Más del 80% de las conversaciones ocurren directamente desde un teléfono celular.
Impacto económico: El 3% de la facturación total B2C de la compañía ya está asociado a interacciones con el asistente virtual.
Resolución efectiva: El 80% de las interacciones no requieren ningún tipo de derivación a un operador humano.
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