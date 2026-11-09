Cambió el pronóstico y las lluvias aparecen en la agenda del papa León XIV en la Argentina: cuándo se larga

Tras una intensa jornada de sol durante las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones meteorológicas sufrirán modificaciones en las próximas horas. Según las últimas actualizaciones del pronóstico del tiempo, hay probabilidades de lluvias en el oeste bonaerense para el miércoles, jornada en la que el papa León XIV encabezará una histórica misa en la Basílica de Luján.