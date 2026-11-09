Cambió el pronóstico y las lluvias aparecen en la agenda del papa León XIV en la Argentina: cuándo se larga
Los especialistas en meteorología estiman que algunas lluvias sorprendan al sumo pontífice durante su estadía en el país. Los detalles.
Tras una intensa jornada de sol durante las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones meteorológicas sufrirán modificaciones en las próximas horas. Según las últimas actualizaciones del pronóstico del tiempo, hay probabilidades de lluvias en el oeste bonaerense para el miércoles, jornada en la que el papa León XIV encabezará una histórica misa en la Basílica de Luján.
De acuerdo con el sitio especializado Metered, para el miércoles en Luján se prevé un 60% de probabilidades de lluvias débiles, focalizadas principalmente durante la tarde, precisamente en la franja horaria comprendida entre las 13 y las 17.
Este cambio de panorama genera atención en la organización de los actos al aire libre y en la logística de los fieles que se movilizarán hacia el santuario mariano. De todos modos, la actividad principal del papa se sitúa en horas de la mañana.
Sin lluvias: buen tiempo para las actividades del martes en la Ciudad
Por su parte, para la jornada del martes, momento en el que el Sumo Pontífice completará compromisos e institucionales en la Capital Federal, el pronóstico indica condiciones estables y buen clima general:
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Martes en CABA: Cielo algo a parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y temperaturas agradables que acompañarán el desplazamiento de la comitiva oficial por la Ciudad.
Miércoles en Luján: Desmejora gradual hacia el mediodía, con probabilidad de lloviznas y precipitaciones débiles durante la tarde, coincidiendo con las horas posteriores a la llegada del Santo Padre a la basílica.
Frente a este escenario, las autoridades locales y los equipos de protección civil recomendaron a los asistentes llevar piloto o impermeable para la jornada en Luján ante la inestabilidad anunciada.
Cómo sigue la agenda del papa León XIV
El martes 10 de noviembre de 2026, la agenda del papa León XIV se divide entre Córdoba y Buenos Aires, según la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Córdoba
- 07:30 – 09:00: Salida desde Buenos Aires y arribo al Aeropuerto de Córdoba.
- 10:00: Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar.
- 15:15: Encuentro con la comunidad eclesiástica en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Buenos Aires (CABA)
- 16:55 – 18:10: Retorno y llegada a Buenos Aires.
- 20:15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.
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