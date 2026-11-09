Axel Kicillof aprobó la Resolución 516/26 y hay feriado con fin de semana largo de 4 días en Buenos Aires
Con el aval de Carlos Bianco, el Gobierno de Axel Kicillof dio lugar a los feriados y asuetos de noviembre. Enterate qué ciudad se verá beneficiada.
A través de la Resolución 516/2026, el gobierno de Axel Kicillof confirmó el esquema de feriados y asuetos de noviembre en la provincia de Buenos Aires. El cese de actividades alcanza a los empleados estatales y a los bancos, al tiempo que para el resto del sector privado el alcance de la medida será optativo.
En este sentido, trascendió que el fin de semana que abarca el 21 y 22 de noviembre será extra-largo para el municipio de Magdalena.
¿Por qué hay feriado extra-largo de 4 días en Magdalena?
El 20 de noviembre es un día no laborable en el partido de Magdalena por conmemorarse su aniversario fundacional.
A diferencia de la fiesta patronal del distrito —que se celebra el 22 de julio en honor a Santa María Magdalena—, la fecha de noviembre marca el origen histórico del asentamiento poblacional y la constitución original de la guardia y capilla que dieron nacimiento a la localidad el 20 de noviembre de 1776.
Cabe señalar que el lunes 23 también será feriado a nivel nacional por el Día de la Soberanía Nacional. De este modo, los habitantes de Magdalena gozarán de un descanso de cuatro días, teniendo en cuenta que descansarán desde el viernes 20 de noviembre y hasta el 23 inclusive, teniendo un fin de semana XXL.
Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof y establece un fin de semana extra largo
La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".
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