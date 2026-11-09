Axel Kicillof aprobó la Resolución 516/26 y hay feriado con fin de semana largo de 4 días en Buenos Aires.

Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof y establece un fin de semana extra largo

La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".