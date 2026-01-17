Cómo gastar menos en comisiones al comprar dólares: los consejos
Ante las fluctuaciones de la moneda extrajera, los especialistas aconsejan realizar un análisis exhaustivo antes de elegir la mejor opción. Los detalles.
Si bien cambiar pesos por dólares es moneda corriente en nuestro país, este proceso puede resultar más complicado de lo que parece, especialmente si se busca maximizar el dinero y evitar cargos innecesarios. Por este motivo, elegir la opción correcta no solo ayuda a ahorrar en comisiones, sino que también permite aprovechar tipos de cambio más favorables.
En Argentina existen múltiples alternativas para acceder a la moneda estadounidense, desde bancos y casas de cambio hasta plataformas digitales y mercados financieros. Conocer cómo funcionan y cuáles ofrecen mejores condiciones es clave para hacer la operación de manera segura y rentable.
Las alternativas para comprar dólares
En Argentina, existen tres formas principales de acceder a dólares. La primera es mediante los canales oficiales, que incluyen bancos y casas de cambio reguladas. Si bien estos procesos son seguros, pueden implicar impuestos o límites de operación.
La segunda opción es el dólar “MEP”, que se consigue a través de la compra y venta de bonos en la bolsa. Esta vía es completamente legal y en muchos casos ofrece un tipo de cambio más favorable que el oficial, pero requiere operar mediante una sociedad de bolsa o un broker.
Por último, está el mercado informal, conocido como dólar “blue” o paralelo. Aunque su cotización suele ser más alta que la de los canales regulados, también implica riesgos relacionados con la legalidad y la seguridad de la operación.
Estrategias prácticas para pagar menos comisiones
Si bien cada canal tiene sus propios costos y beneficios, existen diferentes consejos que se deben tener en cuenta al momento de comprar dólares:
- Comparar el tipo de cambio entre distintas casas de cambio, bancos o brokers, ya que pequeñas diferencias pueden generar un ahorro significativo en operaciones de mayor monto.
- Priorizar compras más grandes y espaciadas en lugar de muchas operaciones pequeñas, para minimizar el impacto de las comisiones.
- Estar al tanto de las normas y regulaciones actuales, incluyendo impuestos y topes de compra, ya que cualquier cambio puede alterar la conveniencia de cada alternativa.
Qué tener en cuenta antes de comprar dólares
- Optar siempre por canales legales y regulados; evitar recurrir al mercado informal para minimizar riesgos.
- Considerar todos los costos adicionales, como impuestos, retenciones, comisiones de brokers o cargos bancarios.
- Definir el propósito de la compra, ya sea ahorrar, viajar o invertir, ya que la elección del canal más conveniente depende del objetivo.
- Tener en cuenta la disponibilidad de los fondos y los tiempos de liquidación, ya que algunas operaciones pueden tardar más de un día hábil.
