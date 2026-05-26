Albert Camus, filósofo: "El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es"

Dentro de su pensamiento, Camus también sostuvo que la vida no ofrece un sentido universal. Frente a esa ausencia de certezas, planteó que cada persona puede construir su propio propósito a través de sus decisiones, su rebeldía y la manera en que enfrenta la realidad.

De esta manera, su reflexión gira en torno a aceptar la condición humana sin dejar de buscar transformación y sentido, una visión que convirtió al pensador francés en una figura clave de la filosofía y la literatura contemporánea.