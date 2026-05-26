Qué conviene comprar entre un pollo blanco o amarillo: los detalles
Si bien presentan diferentes tonos, ambos alimentos sirven para preparar alimentos deliciosos de forma simple. Descubrí todos los detalles en la nota.
Al momento de elegir pollo en la carnicería o el supermercado, muchas personas se fijan en el color como señal de calidad. Es común pensar que el pollo amarillo, asociado al “pollo de campo”, es más natural o nutritivo que el blanco. Sin embargo, el color no siempre determina sus propiedades ni refleja diferencias en el producto.
Más allá de su tonalidad, el pollo es uno de los alimentos más versátiles dentro de la cocina. Su sabor y su facilidad de preparación permiten incorporarlo en una amplia variedad de recetas, desde platos al horno y guisos hasta ensaladas, salteados, milanesas o preparaciones a la parrilla, adaptándose a distintos gustos y necesidades.
Qué conviene entre un pollo blanco y un pollo amarillo
Contrario a lo que muchas personas creen, el color del pollo no define si fue criado al aire libre o en espacios cerrados. Tampoco quiere decir que uno tenga más nutrientes o sea de mejor calidad que otro. Tanto el pollo blanco como el amarillo aportan proteínas, vitaminas y minerales similares dentro de una alimentación equilibrada.
La diferencia en la tonalidad está relacionada con la alimentación del ave. Cuando consume alimentos ricos en pigmentos naturales, como el maíz o ingredientes autorizados con carotenoides, la piel y la grasa pueden adquirir un color más amarillento.
Al momento de comprarlo, lo más importante no es el color, sino verificar que esté en buen estado. Si presenta olor fuerte o desagradable, una tonalidad grisácea o una textura viscosa, es mejor evitar su consumo. Consumir pollo en mal estado puede provocar intoxicación, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general.
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