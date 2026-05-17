Cómo hacer los ejercicios que reemplazan los entrenamientos largos
Estos movimientos se pueden realizar en cualquier momento del día. Se aconseja complementar con una dieta equilibrada. Descubrí todos los detalles en la nota.
Cuidar el cuerpo a través de la actividad física se volvió una de las herramientas más importantes para mejorar la calidad de vida. Más allá de los cambios estéticos, entrenar con regularidad ayuda a fortalecer el organismo, reducir el estrés y la probabilidad de contraer enfermedades crónicas como diabetes o problemas cardiovasculares.
Con el paso del tiempo, también cambiaron las formas de entrenar. Hoy existen métodos dinámicos y de corta duración que permiten obtener grandes beneficios sin dedicar largas horas al ejercicio. Gracias a su intensidad y practicidad, estas rutinas se adaptan a distintos estilos de vida y pueden realizarse en cualquier espacio sin equipamiento especial.
La rutina de ejercicios para estar en forma
Se aconseja practicar estos ejercicios entre dos o tres veces por semana para lograr grandes beneficios sin exigir demasiado al cuerpo.
- Sentadilla asistida: simular el gesto de sentarse y frenar antes de tocar la silla, activando piernas y zona media
- Flexiones en pared: apoyar las manos en la pared y flexionar los codos de forma controlada, trabajando pecho, hombros y brazos
- Marcha en el lugar: elevar las rodillas de manera alternada para activar la circulación y la resistencia
- Elevación de talones: levantar los talones de forma repetida para fortalecer pantorrillas y tobillos
- Elevación lateral de pierna: sostenerse de un apoyo y elevar una pierna hacia el costado, enfocando el trabajo en caderas
- Rotaciones de brazos: realizar círculos con los brazos extendidos para mejorar la movilidad de hombros
- Rodillas al pecho sentado: levantar las rodillas de forma alternada desde una silla, activando el abdomen
- Giros de tronco sentado: rotar el torso de manera controlada hacia ambos lados para mejorar la movilidad
- Estiramiento de pantorrillas: apoyar las manos en la pared y estirar una pierna hacia atrás para liberar tensión
- Equilibrio en un pie: mantener el peso del cuerpo sobre una pierna durante unos segundos para trabajar la estabilidad
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