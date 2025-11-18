Cómo llegar a Mar del Plata evitando el caos de la Ruta 2 durante el fin de semana largo

Cómo ir a Mar del Plata evitando el caos de tránsito

Otro camino para evitar el caos de tránsito para quienes se dirigen a Mar del Plata es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros. Otro medio es tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros.

Parecen algunos kilómetros más, pero dependiendo del estado de estas rutas se puede llegar a destino con menos horas de viaje, teniendo en cuenta que por la 2 van la mayoría de los vehículos y, además, es donde se encuentra la mayor cantidad de controles viales, lo que puede lentificar la marcha.