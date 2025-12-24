Cómo preparar vitel toné para Nochebuena: la receta, paso a paso

Originaria de la región del Piamonte, en el noroeste de Italia, la receta del vitel toné se trasladó a Argentina para convertirse en uno de los platos más sabrosos y populares en la época de las Fiestas. Preparado a base de una tierna carne de peceto, va acompañado por una salsa cuyos ingredientes que le dan un sabor único y especial.