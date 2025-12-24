Cuáles son tres mejores platos para la cena de Nochebuena, según ChatGPT

Tres platos ideales para la cena de Nochebuena, según la inteligencia artificial

Pavo relleno con salsa de arándanos

El pavo es tradicional en muchas culturas para la Nochebuena. Puede ser rellenado con una mezcla de pan de maíz, cebolla, apio, manzana y nueces. Y acompañarlo con una salsa de arándanos casera, que aporta un toque dulce y fresco.

Servir junto a unas papas al gratén y ensalada de espinacas con nueces caramelizadas.

Bacalao a la Vizcaína

Un plato más ligero pero lleno de sabor. El bacalao a la vizcaína es una excelente opción. Este plato se hace con bacalao desalado y se cocina en una salsa de tomate, pimientos choriceros, ajo y cebolla. Es un clásico en muchas familias españolas, y su sabor es perfecto para la ocasión.

Cordero asado con hierbas

El cordero asado es otra opción impresionante para una cena festiva. Se puede preparar un cordero al horno con romero, ajo, tomillo, aceite de oliva y limón. Acompañarlo con puré de papas o papas asadas y una ensalada de frutos secos con granada, que da un toque dulce y crujiente.