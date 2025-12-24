Cuáles son tres mejores platos para la cena de Nochebuena, según ChatGPT
La herramienta de inteligencia artificial brindó algunas recomendaciones y una breve receta en cada caso, para disfrutar en familia a la espera de la Navidad.
Se acercan las fiestas de Fin de Año, y sin dudas que la cena de Nochebuena, a la espera de la Navidad, resulta una de las más esperadas por las familias argentinas y de todo el mundo.
En este marco, la inteligencia artificial ChatGPT armó un breve listado de recomendaciones culinarias para elegir el mejor plato para disfrutar en la mesa navidaña.
Se puede elegir entre opciones simples o algunas más elaboradas, siempre acompañado por algunos clásicos como son la ensalada rusa, algún pionono o el vitel toné.
"Cualquiera de estas opciones te dará un toque festivo y delicioso para tu cena de Nochebuena", adelantó la aplicación antes de dar a conocer sus recomendaciones, junto con una breve receta.
Tres platos ideales para la cena de Nochebuena, según la inteligencia artificial
Pavo relleno con salsa de arándanos
El pavo es tradicional en muchas culturas para la Nochebuena. Puede ser rellenado con una mezcla de pan de maíz, cebolla, apio, manzana y nueces. Y acompañarlo con una salsa de arándanos casera, que aporta un toque dulce y fresco.
Servir junto a unas papas al gratén y ensalada de espinacas con nueces caramelizadas.
Bacalao a la Vizcaína
Un plato más ligero pero lleno de sabor. El bacalao a la vizcaína es una excelente opción. Este plato se hace con bacalao desalado y se cocina en una salsa de tomate, pimientos choriceros, ajo y cebolla. Es un clásico en muchas familias españolas, y su sabor es perfecto para la ocasión.
Cordero asado con hierbas
El cordero asado es otra opción impresionante para una cena festiva. Se puede preparar un cordero al horno con romero, ajo, tomillo, aceite de oliva y limón. Acompañarlo con puré de papas o papas asadas y una ensalada de frutos secos con granada, que da un toque dulce y crujiente.
