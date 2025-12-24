Escapadas en Buenos Aires: el pueblo ideal para los amantes del alfajor
Calles de tierra, casas bajas y un ritmo pausado son el marco perfecto para una escapada distinta, con el alfajor artesanal como gran protagonista.
En el corazón de la provincia de Buenos Aires, una localidad del partido de Chacabuco, empieza a ganar protagonismo turístico gracias a una celebración que une sabores, identidad y cultura popular. Aunque todavía se mantiene lejos del turismo masivo, quienes lo visitan descubren un pueblo con encanto propio y una fuerte impronta comunitaria.
A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se presenta como una opción ideal para una escapada de fin de semana, especialmente para quienes buscan desconectar del ruido urbano y disfrutar de propuestas simples y auténticas.
Qué se puede hacer en Rawson
El gran atractivo del pueblo es la Fiesta del Alfajor Artesanal, un evento que año tras año convoca a productores locales, reposteros y visitantes de distintas regiones. Durante la celebración, el pueblo se llena de vida con ferias gastronómicas, degustaciones, concursos y espectáculos en vivo, convirtiéndose en una verdadera fiesta popular.
Más allá del alfajor, Rawson invita a disfrutar de actividades ligadas al descanso y a la vida rural:
-
Caminatas por calles tranquilas y plazas históricas
-
Visitas a la parroquia local y antiguas casonas
-
Recorridos por los campos de la llanura pampeana
-
Degustación de platos típicos elaborados con recetas familiares
El clima templado, los atardeceres amplios y la hospitalidad de sus vecinos completan una experiencia ideal para quienes buscan bajar un cambio y reconectar con lo simple.
Dónde queda Rawson
Rawson es una localidad ubicada en el partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra rodeada de campos y pequeños caminos rurales, lo que le da ese aire de pueblo detenido en el tiempo que tanto atrae a los visitantes.
Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente desde distintos puntos de la provincia, sin necesidad de largos viajes ni grandes planificaciones.
Cómo llegar a Rawson
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llega a Rawson en aproximadamente dos horas y media en auto. El recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 7 hasta Chacabuco y luego combinar con la Ruta Provincial 51, que conduce directamente al pueblo.
El acceso es sencillo y convierte a Rawson en una escapada perfecta para el fin de semana, ideal tanto para parejas como para familias que buscan descanso, buena gastronomía y un entorno rural auténtico.
