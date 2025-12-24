Escapadas en Buenos Aires: el pueblo ideal para los amantes del alfajor

Dónde queda Rawson

Rawson es una localidad ubicada en el partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra rodeada de campos y pequeños caminos rurales, lo que le da ese aire de pueblo detenido en el tiempo que tanto atrae a los visitantes.

Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente desde distintos puntos de la provincia, sin necesidad de largos viajes ni grandes planificaciones.

Cómo llegar a Rawson

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llega a Rawson en aproximadamente dos horas y media en auto. El recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 7 hasta Chacabuco y luego combinar con la Ruta Provincial 51, que conduce directamente al pueblo.

El acceso es sencillo y convierte a Rawson en una escapada perfecta para el fin de semana, ideal tanto para parejas como para familias que buscan descanso, buena gastronomía y un entorno rural auténtico.