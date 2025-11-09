Cómo son los ejercicios para mejorar la agilidad mental

Ejercicios de fuerza

Incorporar ejercicios de resistencia o levantamiento de pesas no solo aumenta la masa muscular, sino que también ayuda a preservar la estructura cerebral. Empezar con pesos livianos y aumentar gradualmente la carga favorece el equilibrio entre cuerpo y mente, protegiendo las funciones cognitivas con el paso de los años.

Por qué mejoran la agilidad

Estos ejercicios simples desarrollan la agilidad al desafiar al cuerpo y al cerebro. Lo cierto es que cada acción demanda precisión, control postural y reflejos veloces, lo que impulsa la creación de nuevas redes neuronales y refuerza la conexión entre el sistema nervioso y los músculos.