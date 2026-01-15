¿Comprar un celular ahora o esperar? Los detalles a tener en cuenta y a qué estar atento

El Decreto 333/2025 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2038, lo que implica una señal clara de estabilidad regulatoria de largo plazo para el sector.

Aunque el fin del arancel representa un alivio importante en la estructura de costos, eso no significa que los precios bajarán en igual proporción. Todavía seguirán vigentes otros componentes que pesan sobre el valor final, como lo son el IVA (21%), costos logísticos, márgenes comerciales y el tipo de cambio oficial, entre otros.

Hoy, un iPhone 17 Pro Max con 256 GB de capacidad se vende en la Argentina a $2.999.999, lo que equivale a aproximadamente u$s2.027 al tipo de cambio oficial, pero si se lo compara con el dólar tarjeta o MEP, la diferencia podría ser aún mayor. El mismo modelo en Estados Undios cuesta u$s1.199, es decir, un 41% menos. En el caso del Galaxy S25 Ultra, la diferencia ronda el 34%.

Con la nueva estructura impositiva, parte de esa brecha podría empezar a reducirse. Incluso en algunos modelos de gama media y alta, los precios locales podrían quedar por debajo de los de Brasil.

Otras variantes a tener en cuenta

El nuevo esquema también modifica las reglas del juego para las importadoras. Las expectativas son de un crecimiento acelerado del volumen de operaciones. Algunas proyecciones del sector privado hablan incluso de una posible duplicación de las importaciones de celulares durante 2026, empujadas por la baja de impuestos y por un mayor dinamismo del comercio con China, principal proveedor de productos electrónicos.

De hecho, durante el primer bimestre del año pasado, las importaciones de electrónicos desde ese país ya mostraban señales de despegue, con un crecimiento del 152% en computadoras y celulares. Esa tendencia ahora podría profundizar aún más.

Además, la llegada de nuevos jugadores al mercado ya es visible. Hay más empresas importadoras activas y una oferta que se diversifica, dejando atrás la fuerte concentración que caracterizó al negocio en los últimos años. Según datos de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), las importaciones totales alcanzaron los u$s81.523 millones en 2022, y se espera que ese volumen se recupere en 2025 tras la caída generada por la recesión.

La baja de precios no sólo favorece al consumidor. También amplía el margen de negocio para minoristas, mayoristas y emprendedores vinculados al mundo de la tecnología. Fundas, cargadores, auriculares, reparaciones, servicios posventa y todo el ecosistema alrededor del smartphone se prepara para una etapa de mayor volumen.

Además, los productos ensamblados en Tierra del Fuego también se verán beneficiados por el recorte impositivo. Con menos presión tributaria, podrán competir en igualdad de condiciones con los equipos traídos de afuera.

La previsión de los importadores es clara, el 2026 marcará el inicio de un ciclo de expansión, donde la clave será el regreso del crédito al consumo, combinado con mayor previsibilidad política en un año sin elecciones.