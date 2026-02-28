Descubrí Misiones: el lugar ideal para visitar en cualquier momento del año
En el Litoral hay un destino que combina historia jesuítica, naturaleza y vida urbana a orillas del río: Posadas, capital de Misiones.
Ideal para vacaciones de invierno, escapadas de fin de semana o incluso viajes más largos, esta ciudad ofrece paseos costeros, excursiones culturales y parques naturales a pocos kilómetros. El equilibrio entre tranquilidad y propuestas turísticas la convierte en una opción atractiva durante todo el año.
Qué se puede hacer en La Costanera de Posadas
Uno de los grandes íconos de la ciudad es la Costanera de Posadas, un extenso paseo de aproximadamente 8 kilómetros a orillas del Río Paraná.
Entre las principales actividades se destacan:
Caminar o andar en bicicleta con vista panorámica al río.
Disfrutar de espacios gastronómicos y bares frente al agua.
Relajarse en áreas verdes y miradores ideales para el atardecer.
Visitar la playa El Brete, uno de los puntos más concurridos en temporada alta.
Es un espacio pensado tanto para familias como para grupos de amigos, con sectores recreativos y eventos culturales que suelen organizarse durante el año.
Dónde queda La Costanera de Posadas
La Costanera se encuentra en la ciudad de Posadas, en el sur de la provincia de Misiones, sobre la ribera del Río Paraná y frente a Paraguay.
Desde allí también se puede acceder fácilmente a otros atractivos urbanos como la Plaza 9 de Julio y la Catedral de Posadas. Además, a unos 60 kilómetros se encuentran las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Miní, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Cómo llegar a La Costanera de Posadas
Posadas cuenta con el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, que recibe vuelos desde distintas ciudades del país.
Por vía terrestre, se puede acceder a través de la Ruta Nacional 12, que conecta la capital misionera con otras localidades del Litoral y provincias vecinas.
Con historia, naturaleza y una de las costaneras más lindas del país, Posadas se posiciona como un destino ideal para quienes buscan combinar descanso y actividades al aire libre en cualquier momento del año.
