Descubrí Misiones: el lugar ideal para visitar en cualquier momento del año

Desde allí también se puede acceder fácilmente a otros atractivos urbanos como la Plaza 9 de Julio y la Catedral de Posadas. Además, a unos 60 kilómetros se encuentran las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Miní, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Cómo llegar a La Costanera de Posadas

Posadas cuenta con el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, que recibe vuelos desde distintas ciudades del país.

Por vía terrestre, se puede acceder a través de la Ruta Nacional 12, que conecta la capital misionera con otras localidades del Litoral y provincias vecinas.

Con historia, naturaleza y una de las costaneras más lindas del país, Posadas se posiciona como un destino ideal para quienes buscan combinar descanso y actividades al aire libre en cualquier momento del año.