La estrategia ideal para ir a comprar a Chile y pagar en pesos sin gastar de más
Pagar con débito en dólares es la mejor opción para no golpear el bolsillo, mientras que llevar pesos argentinos no es lo aconsejable. Descubrí todos los consejos acá.
Chile se presenta, desde hace varios años, como un destino muy elegido por quienes buscan combinar paisajes imponentes para descansar con compras inteligentes. Cada año, muchos argentinos atraviesan la Cordillera de los Andes para acceder a productos tecnológicos de última generación a precios más convenientes.
Sin embargo, la clave para no golpear está en planear con anticipación: la forma de pago y la planificación del presupuesto pueden hacer que los gastos varíen hasta un 20%. Los expertos aconsejan pagar con débito en dólares para no gastar de más.
Cómo calcular precios rápido y sin errores para pagar en Chile
Para enero de 2026, un peso chileno se cambia por cerca de 1,67 pesos argentinos. Para evitar confusiones al momento de la compra, se puede usar un cálculo simple para convertir los precios rápidamente.
- Regla práctica: multiplicar el precio en pesos chilenos por 1,67 permite estimar de manera rápida el valor aproximado en pesos argentinos.
De cuánto es el cambio de 1 peso argentino a 1 peso chileno
El cálculo considera un dólar oficial de $1.500 en Argentina y un tipo de cambio de 900 pesos chilenos por dólar. Sin embargo, el precio final de cada compra varía según la forma de pago, siendo estas las más convenientes para el bolsillo:
- Débito en dólares desde la cuenta: es la opción más económica, con un tipo de cambio cercano a $1,63 por peso chileno, sin intermediarios y con cotización directa.
- Efectivo en dólares cambiado en Chile: resulta práctico si el viajero ya cuenta con billete. El cambio promedio es de $1,66 por peso chileno.
- Crédito en dólares: funciona como el débito, pero se deben considerar los impuestos y pagar el consumo en dólares antes del vencimiento.
- Pesos chilenos adquiridos en Argentina: varía según la casa de cambio, con un promedio de $1,80 por peso chileno. Recomendable solo para gastos menores.
- Cambio de pesos argentinos directamente en Chile: es la alternativa menos conveniente, con un costo aproximado de $1,85 por peso chileno.
