"La emoción de los celos es, con mucho, la más feroz", la reflexión del filósofo Marco Tulio Cicerón

Marco Tulio Cicerón 2 Las obras de Cicerón estaban enfocadas en la ética, la política y la naturaleza de las emociones.

Desde su mirada, influida por el estoicismo, este sentimiento bloquea la capacidad de pensar con claridad y aleja a la persona de la razón. Por eso, sostenía que la única forma de enfrentarlo era trabajar la mente: cuestionar aquello que se desea, aceptar que nada es propio y dejar de compararse con los demás para enfocarse en uno mismo.