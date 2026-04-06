"La emoción de los celos es, con mucho, la más feroz", la reflexión del filósofo Marco Tulio Cicerón
El pensador romano interpretaba a los celos como un incendio que hay que apagar para evitar que el alma se queme. Descubrí su pensamiento en la nota.
“Los celos son, con diferencia, la emoción más feroz de todas”, señalaba el pensador romano Marco Tulio Cicerón. Esta reflexión pone el foco en una de las pasiones más intensas del ser humano, capaz de desbordar la razón y condicionar decisiones, vínculos y comportamientos.
Figura clave de la Antigua Roma, Cicerón se destacó como filósofo, orador y político, dejando una huella profunda en el pensamiento occidental. Sus obras, centradas en la ética, la política y la naturaleza de las emociones, lo posicionaron como uno de los grandes referentes de su tiempo, con una influencia que perdura en la actualidad.
La reflexión de Marco Tulio Cicerón
Para Cicerón, los celos funcionan como una especie de desequilibrio interno: surgen cuando alguien sufre al ver que otro tiene aquello que desea. Esa intensidad los vuelve peligrosos, ya que mezclan envidia, temor a perder algo y rechazo hacia quien lo posee, generando una reacción emocional difícil de controlar.
Desde su mirada, influida por el estoicismo, este sentimiento bloquea la capacidad de pensar con claridad y aleja a la persona de la razón. Por eso, sostenía que la única forma de enfrentarlo era trabajar la mente: cuestionar aquello que se desea, aceptar que nada es propio y dejar de compararse con los demás para enfocarse en uno mismo.
Además, hacía una diferencia clara entre celos y envidia: los primeros implican competencia y una carga más agresiva, mientras que la envidia aparece de manera más pasiva, sin ese impulso de confrontación.
En contraste, Aristóteles proponía una mirada distinta. Mientras Cicerón veía a los celos como algo que debía apagarse para evitar consecuencias negativas, el filósofo griego entendía que ciertas emociones podían canalizarse y convertirse en un motor, capaz de impulsar a las personas a superarse en lugar de paralizarlas.
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