Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta suplente de la Selección Argentina
Esta camiseta, cuyo diseño es negro atravesado por líneas celestes y blancas inspiradas en el fileteado porteño, fue utilizada en el duelo ante Inglaterra del Mundial 2026. Cuánto cuesta y dónde comprarla.
La camiseta suplente de la Selección Argentina se convirtió en uno de los productos más buscados por los hinchas tras el Mundial 2026. Utilizada en los partidos frente a Jordania y en la recordada semifinal contra Inglaterra, está diseñada por Adidas y cuenta con un diseño negro atravesado por líneas celestes y blancas inspiradas en el fileteado porteño.
Presentada el 20 de marzo de 2026, su estreno se produjo el 27 de marzo, en el amistoso frente a Mauritania, y volvió a utilizarse días después ante Zambia, en el último duelo de preparación para el Mundial que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.
Cuánto cuesta la camiseta suplente de la Selección Argentina
Esta camiseta de la Selección Argentina está disponible en dos ediciones oficiales: una destinada a los hinchas y otra idéntica a la que utilizan los futbolistas durante los partidos.
La versión para hinchas tiene un precio oficial de $149.999, aunque no se encuentra disponible en la tienda oficial de las tres tiras debido a la elevada demanda.
En tanto, la edición de jugador se comercializa por $219.999 y continúa a la venta como uno de los productos más destacados del catálogo. Este modelo incorpora los mismos materiales y tecnologías empleados por el plantel de Lionel Scaloni en las competencias oficiales.
Dónde comprar la camiseta alternativa de Argentina
La camiseta alternativa de la Selección Argentina puede adquirirse en la tienda oficial de Adidas y en los comercios autorizados que venden indumentaria oficial del combinado nacional. No obstante, el stock varía según la versión y el talle disponible.
Al momento de la consulta, la edición para hinchas no registra disponibilidad en el sitio oficial de la marca, mientras que la versión utilizada por los jugadores continúa a la venta. También puede encontrarse en algunas cadenas deportivas y distribuidores oficiales, sujeto a la disponibilidad de cada punto de venta.
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