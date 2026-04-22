Ofertas únicas: los supermercados que están liquidando celulares al 50%

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TCL 505 (256GB)

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Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512 GB)

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Cómo son las ofertas de celulares en Supermercados Coto

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Tecno Camon 30S (256GB)

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Qué tener en cuenta antes de comprar un celular en supermercados

Hay varios aspectos clave para garantizar una compra satisfactoria. El primero es comparar precios entre diferentes plataformas y tiendas físicas.

Algunos descuentos pueden lucir espectaculares a simple vista, pero conviene verificar si el precio final realmente está por debajo del mercado.

Otro punto relevante es chequear si el equipo se comercializa directamente por el supermercado o a través de terceros.

Las condiciones de financiación también merecen análisis. Mientras Carrefour ofrece cuotas sin interés en varios modelos, Coto limita los descuentos a pagos al contado.

Quienes prefieren financiar deben evaluar si el ahorro justifica el pago inmediato. En algunos casos, puede convenir optar por cuotas aunque esto implique perder el beneficio del descuento.

Es recomendable revisar las políticas de garantía y devolución de cada supermercado. Algunos equipos adquiridos bajo modalidades especiales pueden tener condiciones diferentes en cuanto a cambios o devoluciones.

Informarse antes de finalizar la compra puede evitar dolores de cabeza posteriores. Leer la letra chica nunca está de más, especialmente en compras de montos elevados.