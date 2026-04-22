Ofertas únicas: los supermercados que están liquidando celulares al 50%
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Qué celulares ofrece Carrefour con descuentos de hasta 50%
Samsung Galaxy A36 (256GB)
- Precio en oferta: $749.000
- Descuento del 25%
- Hasta 6 cuotas sin interés
Motorola G15 (256GB)
- Precio en oferta: $299.000
- Descuento del 14%
- Hasta 3 cuotas sin interés
Motorola G84 (256GB)
- Precio en oferta: $609.310
- Descuento del 23%
- Solo envío
Tecno Spark 30 Pro: $3999.999
- Descuento del 30%
- Hasta 3 cuotas sin interés
TCL 505 (256GB)
- Precio en oferta: $259.999
- Descuento del 20%
- Hasta 3 cuotas sin interés
Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512 GB)
- Precio en oferta: $841.000
- Descuento del 55%
- Solo envío
Celular iPhone 15 (128GB)
- Precio en oferta: $1.763.076
- Descuento del 50%
- Solo envío
Samsung S25 (128GB)
- Precio en oferta: $1.962.000
- Descuento del 47%
- Solo envío
Cómo son las ofertas de celulares en Supermercados Coto
Samsung A15 (128GB)
- Precio en oferta: $395.999
- Descuento del 10% en un pago
Tecno Camon 30S (256GB)
- Precio en oferta: $663.999
- Descuento del 20% en un pago
Samsung A56 (256GB)
- Precio en oferta: $809.999
- Descuento del 10% en un pago
Samsung A06 (64GB)
- Precio en oferta: $260.999
- Descuento del 10% en un pago
Qué tener en cuenta antes de comprar un celular en supermercados
Hay varios aspectos clave para garantizar una compra satisfactoria. El primero es comparar precios entre diferentes plataformas y tiendas físicas.
Algunos descuentos pueden lucir espectaculares a simple vista, pero conviene verificar si el precio final realmente está por debajo del mercado.
Otro punto relevante es chequear si el equipo se comercializa directamente por el supermercado o a través de terceros.
Las condiciones de financiación también merecen análisis. Mientras Carrefour ofrece cuotas sin interés en varios modelos, Coto limita los descuentos a pagos al contado.
Quienes prefieren financiar deben evaluar si el ahorro justifica el pago inmediato. En algunos casos, puede convenir optar por cuotas aunque esto implique perder el beneficio del descuento.
Es recomendable revisar las políticas de garantía y devolución de cada supermercado. Algunos equipos adquiridos bajo modalidades especiales pueden tener condiciones diferentes en cuanto a cambios o devoluciones.
Informarse antes de finalizar la compra puede evitar dolores de cabeza posteriores. Leer la letra chica nunca está de más, especialmente en compras de montos elevados.
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