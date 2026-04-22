Escapadas en Buenos Aires: la ciudad con alma de pueblo que sorprende por su tranquilidad

El paisaje en el Parque Natural Laguna de Gómez con avistajes y deportes acuáticos; también la Ruta de los Viveros que abarca diez opciones entre el parque municipal, reserva, confiterías con jardines en su interior y viveros típicos, que se conjuga con otras cuatro rutas temáticas como la de Avenida San Martín que abarca un recorrido de 1,8 kilómetros por la calle principal de Junín entre bares, pizzerías y heladerías pioneras de la ciudad.

O la Ruta Barrio Las Morochas que recuerda los años más bohemios por donde deambularon un sinfín de artistas y deportistas (de esta ciudad es Manuel Moretti, líder de Estelares), o la Ruta Temática de los Edificios Emblemáticos en la que 22 construcciones plantean un recorrido arquitectónico histórico y cultural de la ciudad.

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En calle Lebensohn 70 funcionaba una maternidad a donde fueron trasladadas Juana y Eva hasta que la madre se repuso. Allí pasó sus primeros meses.

La Casa Arini es el quinto punto de esta ruta temática: es donde Eva utilizó por primera vez un micrófono y escuchó su voz por altoparlante.

En la escribanía Ordiales, durante 1945, el titular del lugar realizó el casamiento que la tuvo de protagonista. Av. Arias 1934 es la dirección adonde se mudó Juana con sus hijos y en la que también se realizó la ceremonia de casamiento de Eva y Perón en 1945.

En calle Remedios Escalada de San Martín 82 muchos estudiosos dicen que nació Evita. El Cine Teatro Italiano Eva iba a ver películas acompañada por su hermana Erminda, en especial los martes cuando la entrada era más barata.

En Lavalle al 200 se mudó la familia a una casa más grande. Era 1932 y allí Juana organizó un comedor hogareño.

Winter 90 fue la tercera casa de Eva en Junín, en 1933. También está la Estación de tren. Es un punto clave: aquí el 2 de enero de 1935 con 15 años de edad, Evita se tomó el tren rumbo a la Capital.

La gastronomía de Junín no solo es reconocida, sino también accesible: se puede comer por precios que rondan los 12 mil pesos. Aunque la idea de los juninenses no es mostrar lo barato sino las “experiencias”: ir a cenar y que al lado esté la fábrica de pastas y las estén elaborando en ese momento. O ir a comer fiambres con el productor que te explica el proceso y te lleva al patio a ver la huerta.

Dónde queda Junín

Junín se encuentra en el noroeste de la misma y su cabecera es la ciudad homónima. Fue creado por la ley N.º 422, sancionada el 24 de octubre de 1864 y promulgada el 25 de octubre de 1864.

Forma parte de la 4.ª Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y limita con el Partido de Rojas al noreste, General Arenales al noroeste, Chacabuco al este, Bragado al sureste, General Viamonte al sur, Lincoln al suroeste, y con el Partido de Leandro N. Alem al oeste.

Cómo llegar a Junín

Desde la Ciudad de Buenos Aires. Por Ruta Nacional Nº 7 hacia el oeste, pasando las localidades de General Rodríguez, Luján, Carmen de Areco, Chacabuco, y alcanzando Junín tras unos 260 Kilómetros.