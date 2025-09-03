Cuál es el banco más barato para acceder a un crédito hipotecario UVA

La tasa de interés de los bancos

La tasa de interés es la variable que más define el costo de un crédito hipotecario. Hay bancos que parten de niveles muy bajos, cercanos al 4,5% (Banco Nación), y otros que superan el 15% (Banco Macro). Entre ambos extremos, varias entidades se ubican en rangos intermedios, generalmente oscilando entre el 8% y el 11%.

Esa diferencia de más de 10 puntos en la tasa no es un detalle menor y es un aspecto a tener en cuenta: en un crédito a 20 o 30 años puede hacer que la cuota arranque parecida a las de un alquiler, o que termine siendo el doble o hasta el triple.