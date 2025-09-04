El pueblo a dos horas de la Ciudad de Buenos Aires ideal para descansar y despejarse.

Atalaya carpa

Cuenta con cabañas, baños públicos, parrillas y un muelle para hacer pesca recreativa en el Arroyo Buñirigo o en el Rio de la Plata. Además, para los amantes de los barcos, se encuentra el Yatch Club Atalaya, club náutico de la zona que durante el año ofrece cursos de timonel de cuatro meses y permite hacer navegación deportiva.

Dónde queda Atalaya

Atalaya se encuentra al este de la provincia de Buenos Aires, muy próximo a Magdalena, a orillas del Río de La Plata. Al norte limita con La Balandra y al sur con Punta Indio. Está a dos horas en auto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar a Atalaya

Para llegar hasta el pueblo, el camino en auto es simple. Primero se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata en toda su extensión y, llegando al final, cruzar la Ciudad de La Plata para tomar la Ruta Provincial Nº 11, que llega directamente hasta el pueblo costero de Atalaya.