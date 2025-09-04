El pueblo a dos horas de la Ciudad de Buenos Aires ideal para descansar y despejarse
Un destino con playa, camping y grandes extensiones de espacios para actividades recreativas.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Atalaya, un destino ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones en familia en contacto con la naturaleza. Como muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, tuvo su auge cuando funcionaba la estación de tren. Por ahí pasaba un ramal del General Roca, que se inauguró en 1893 y se cerró definitivamente en 1979 con la dictadura militar. En la actualidad, funciona la Delegación Municipal de Atalaya, donde se coordinan actividades culturales y recreativas.
Qué se puede hacer en Atalaya
Uno de los lugares principales para visitar en Atalaya es la Estación de Tren. Inaugurada en 1893 para ser parte del recorrido del Ferrocarril General Roca, pero cerrada en 1979 por la dictadura militar.
También está la costa atlántica, donde se puede ir en familia a las playas públicas con acceso gratuito para disfrutar de la arena, la vista al Río de La Plata y pasar el día tomando mates o haciendo actividades al aire libre. Además, los balnearios privados cuentan con baños, parrillas y tiendas, aunque tienen un costo.
A pesar de que hay distintas opciones de hospedaje, una de las más elegidas por los jóvenes es el camping municipal.
Cuenta con cabañas, baños públicos, parrillas y un muelle para hacer pesca recreativa en el Arroyo Buñirigo o en el Rio de la Plata. Además, para los amantes de los barcos, se encuentra el Yatch Club Atalaya, club náutico de la zona que durante el año ofrece cursos de timonel de cuatro meses y permite hacer navegación deportiva.
Dónde queda Atalaya
Atalaya se encuentra al este de la provincia de Buenos Aires, muy próximo a Magdalena, a orillas del Río de La Plata. Al norte limita con La Balandra y al sur con Punta Indio. Está a dos horas en auto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cómo llegar a Atalaya
Para llegar hasta el pueblo, el camino en auto es simple. Primero se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata en toda su extensión y, llegando al final, cruzar la Ciudad de La Plata para tomar la Ruta Provincial Nº 11, que llega directamente hasta el pueblo costero de Atalaya.
