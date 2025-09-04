El pueblo costero de Chile con playas soñadas y que pocos conocen

Más allá del mar, este destino ofrece diversas actividades al aire libre: se puede recorrer la zona en trekking o en bicicleta, deslizarse por las dunas practicando sandboard o realizar deportes acuáticos como kayak, windsurf o esquí acuático.

Dónde queda Caldera

Caldera se encuentra en la costa de Atacama, a unos 75 kilómetros de Copiapó y a 260 del paso fronterizo con Argentina. Esta ciudad puerto, asentada en una bahía protegida, funciona como un punto clave de servicios en la región y recibe visitantes en cualquier momento del año.

Cómo llegar a Caldera

Desde Argentina, la manera más directa de llegar a Caldera es por carretera, atravesando el Paso San Francisco y siguiendo la Ruta 5 Norte, que recorre gran parte de la costa chilena. También es posible arribar por mar, utilizando el puerto de la ciudad.