El pueblo costero de Chile con playas soñadas y que pocos conocen
A pocos kilómetros del paso fronterizo, este destino chileno es perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad. Los detalles en la nota.
Sudamérica es la mejor opción para los turistas, ya que no solo pueden encontrar destinos activos y atrapantes, como Río de Janeiro o Santiago de Chile, sino también sitios donde el relax y la conexión con la naturaleza es posible. Por lo general, estos lugares se encuentran alejados de los grandes epicentros y pasan desapercibidos.
Uno de los sitios que más fuerza recobro durante el último años es Caldera, situado en Chile. Esta imponente destino se ubica a escasos kilómetros del paso fronterizo y a unos 75 kilómetros al noroeste de Copiapó, al mismo tiempo que ofrece una desconexión perfecta de la rutina diaria gracias a sus playas de agua turquesas y la calidez de sus habitantes.
Qué se puede hacer en Caldera
Caldera destaca por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Entre ellas, Playa Mansa, conocida como “La Copiapina”, que invita a disfrutar del mar y de su oferta gastronómica junto al puerto.
Otra alternativa muy visitada es Playa Zapatilla, con sus piscinas naturales, ideal para que los niños jueguen. Además, El Pulpo atrae a surfistas y a quienes buscan un entorno más deportivo.
Más allá del mar, este destino ofrece diversas actividades al aire libre: se puede recorrer la zona en trekking o en bicicleta, deslizarse por las dunas practicando sandboard o realizar deportes acuáticos como kayak, windsurf o esquí acuático.
Dónde queda Caldera
Caldera se encuentra en la costa de Atacama, a unos 75 kilómetros de Copiapó y a 260 del paso fronterizo con Argentina. Esta ciudad puerto, asentada en una bahía protegida, funciona como un punto clave de servicios en la región y recibe visitantes en cualquier momento del año.
Cómo llegar a Caldera
Desde Argentina, la manera más directa de llegar a Caldera es por carretera, atravesando el Paso San Francisco y siguiendo la Ruta 5 Norte, que recorre gran parte de la costa chilena. También es posible arribar por mar, utilizando el puerto de la ciudad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario