Cuál es el destino que están eligiendo los argentinos para ir de compras
Un país vecino gana protagonismo con precios competitivos, cercanía y vuelos low cost impulsan las escapadas comerciales.
A los destinos tradicionales para ir de compras se suman nuevas opciones que, sin hacer demasiado ruido, ganan terreno entre los argentinos que buscan viajes cortos. En ese escenario, Asunción aparece como una de las ciudades que más crece de cara al fin de semana largo del 1° de mayo.
En un contexto donde otros destinos elegidos para las compras de la región, como Chile, perdieron parte de su ventaja en algunos rubros, la capital paraguaya vuelve a captar interés. A eso se suma un dato clave: la cercanía.
El nuevo destino elegido por argentinos para ir a comprar
Con vuelos directos de poco más de dos horas desde Buenos Aires y tarifas competitivas, Asunción se convierte en una opción viable incluso para escapadas de dos o tres días. Un paquete de dos noches con vuelo y alojamiento en hotel cuatro estrellas parte desde los $543.707 por persona.
Asunción ofrece una experiencia ágil: centros comerciales concentrados, variedad de productos y la posibilidad de resolver compras en poco tiempo. Para muchos viajeros, ese combo, rapidez y costo, termina inclinando la balanza.
Detrás de este crecimiento aparece un factor común: las aerolíneas low cost y la mayor conectividad regional.
Si bien en los últimos años se posicionó entre las escapadas preferidas de los argentinos por sus precios, la ciudad ofrece también un circuito cultural y gastronómico que gana protagonismo.
El recorrido por la ciudad deja ver contrastes marcados. Por un lado, una Asunción moderna, con torres vidriadas, rooftops y una vida nocturna activa; por otro, un centro histórico que conserva edificios del siglo XIX. Se destaca el Palacio de López, actual sede del Poder Ejecutivo, que funciona como uno de los símbolos más reconocibles de la capital paraguaya.
El circuito de compras sigue siendo uno de los principales motores del viaje. El Paseo La Galería y el Shopping del Sol concentran gran parte de la oferta comercial, con marcas internacionales y propuestas gastronómicas que completan la experiencia. Restaurantes, terrazas y espacios al aire libre terminan de arma
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