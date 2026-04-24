Cuál es el destino que están eligiendo los argentinos para ir de compras

Detrás de este crecimiento aparece un factor común: las aerolíneas low cost y la mayor conectividad regional.

Si bien en los últimos años se posicionó entre las escapadas preferidas de los argentinos por sus precios, la ciudad ofrece también un circuito cultural y gastronómico que gana protagonismo.

El recorrido por la ciudad deja ver contrastes marcados. Por un lado, una Asunción moderna, con torres vidriadas, rooftops y una vida nocturna activa; por otro, un centro histórico que conserva edificios del siglo XIX. Se destaca el Palacio de López, actual sede del Poder Ejecutivo, que funciona como uno de los símbolos más reconocibles de la capital paraguaya.

Asuncion compras

El circuito de compras sigue siendo uno de los principales motores del viaje. El Paseo La Galería y el Shopping del Sol concentran gran parte de la oferta comercial, con marcas internacionales y propuestas gastronómicas que completan la experiencia. Restaurantes, terrazas y espacios al aire libre terminan de arma