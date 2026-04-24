 Cuáles son las mejores siete maravillas de Argentina según la inteligencia artificial

Este imponente glaciar, situado en el Parque Nacional Los Glaciares, sorprende por su tamaño y por los desprendimientos de hielo que generan un espectáculo único para los visitantes.

3. Quebrada de Humahuaca

Declarada Patrimonio de la Humanidad, combina paisajes multicolores con una fuerte presencia cultural e histórica. Es uno de los destinos más representativos del norte argentino.

4. Península Valdés

Este santuario natural es reconocido por su biodiversidad. Es uno de los mejores lugares del mundo para el avistaje de fauna marina, incluyendo ballenas, pingüinos y lobos marinos.

5. Aconcagua

Con 6.962 metros de altura, es la montaña más alta de América. Su imponente presencia lo convierte en un destino emblemático para aventureros y amantes de la naturaleza.

6. Esteros del Iberá

Uno de los humedales más importantes del mundo, hogar de una enorme diversidad de especies como carpinchos, yacarés y aves. Es un paraíso para el ecoturismo.

7. Monte Fitz Roy

Ubicado en la Patagonia, este icónico pico de granito es uno de los más fotografiados del país. Sus paisajes lo convierten en un destino soñado para trekkers y escaladores.