Bariloche 2026: el pueblo cercano al que se puede acceder en balsa y tiene pocos habitantes
Con menos de 400 habitantes, este rincón de la Patagonia es ideal para desconectar del ritmo cotidiano.
La región de la Patagonia es una de las más elegidas por turistas que buscan paisajes únicos y contacto con la naturaleza. Dentro de ese escenario, aparece como una opción distinta: un pequeño pueblo que conserva un perfil tranquilo y alejado del turismo masivo.
Ubicado a aproximadamente una hora de San Carlos de Bariloche, este destino invita a vivir una experiencia más relajada, donde el entorno natural es el verdadero protagonista. Montañas, ríos cristalinos y caminos poco transitados forman parte de su encanto.
Qué se puede hacer en Villa Llanquín
En Villa Llanquín, las actividades giran en torno a la naturaleza. Es un destino perfecto para quienes disfrutan de planes al aire libre y buscan reconectar con el entorno.
Entre las opciones más destacadas se encuentran:
- Caminatas y trekking por senderos de bosque y montaña
- Paseos en bicicleta por caminos rurales
- Pesca en el río Limay, uno de los grandes atractivos de la zona
- Actividades de invierno como esquí o snowboard en los alrededores
Además, el pueblo permite recorrer su historia a través de sus calles y construcciones, como su pequeña iglesia, o simplemente disfrutar de un picnic junto al río con vistas increíbles.
Dónde queda Villa Llanquín
Villa Llanquín se encuentra en el departamento Pilcaniyeu, dentro de la provincia de Río Negro.Este pequeño pueblo patagónico, con menos de 400 habitantes, está ubicado a unos 40 kilómetros de San Carlos de Bariloche, lo que lo convierte en una escapada accesible y diferente.
Cómo llegar a Villa Llanquín
Para llegar a Villa Llanquín desde San Carlos de Bariloche, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el norte y luego combinar con la Ruta Nacional 237.
Uno de los aspectos más llamativos del viaje es el cruce del río Limay, que se realiza mediante la tradicional balsa Maroma, un servicio gratuito que transporta vehículos de una orilla a la otra. El trayecto total es de aproximadamente 40 kilómetros y forma parte de la experiencia, ya que permite disfrutar de paisajes únicos de la Patagonia.
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