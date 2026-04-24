Bariloche 2026: el pueblo cercano al que se puede acceder en balsa y tiene pocos habitantes

Dónde queda Villa Llanquín

Villa Llanquín se encuentra en el departamento Pilcaniyeu, dentro de la provincia de Río Negro.Este pequeño pueblo patagónico, con menos de 400 habitantes, está ubicado a unos 40 kilómetros de San Carlos de Bariloche, lo que lo convierte en una escapada accesible y diferente.

Cómo llegar a Villa Llanquín

Para llegar a Villa Llanquín desde San Carlos de Bariloche, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el norte y luego combinar con la Ruta Nacional 237.

Uno de los aspectos más llamativos del viaje es el cruce del río Limay, que se realiza mediante la tradicional balsa Maroma, un servicio gratuito que transporta vehículos de una orilla a la otra. El trayecto total es de aproximadamente 40 kilómetros y forma parte de la experiencia, ya que permite disfrutar de paisajes únicos de la Patagonia.