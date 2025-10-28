Cuál es el dólar que conviene comprar este mes
El tipo oficial se mantiene como la opción más económica tras la intervención del Tesoro estadounidense, lo que alivió la presión cambiaria y estabilizó las cotizaciones.
El oficialismo de Javier Milei, más allá del triunfo, también tuvo dos grandes noticias esta semana: el encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump quien renovó su apoyo y la baja de la divisa extranjera. Sin embargo, ante la compra masiva de dólares, los bancos también exigieron una suba de tasa de interés.
Las principales entidades financieras aumentaron los retornos en pesos que otorga el plazo fijo y por eso, la divisa norteamericana vio un leve rebote en su precio para la mitad de semana.
Los últimos números del dólar
El dólar oficial el lunes 27 de octubre cotiza casi un 10% a la baja:
- Compra: $1.400.
- Venta: $1.450.
Cotización del dólar blue
Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.
En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).
Cuánto paga un plazo fijo UVA
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 8 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto 1,9%.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario