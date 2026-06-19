Ansiedad por el aguinaldo: cuál es la fecha límite de pago de la primera cuota del SAC 2026
Trabajadores y jubilados esperan el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario en el marco de una crisis económica generalizada.
2La fecha límite oficial para que las empresas depositen la primera cuota del aguinaldo de mitad de año es el martes 30 de junio de 2026. De todas formas, la Ley de Contrato de Trabajo prevé un periodo de gracia de cuatro días hábiles, por lo que el pago se puede extender legalmente hasta el lunes 6 de julio de 2026 inclusive.
En tanto, el aguinaldo para el personal de casas particulares debe abonarse obligatoriamente en la última jornada laboral del mes de junio, ya que en este régimen no se aplica el período de gracia.
Por su parte, a los jubilados y pensionados de ANSES se les deposita el SAC de forma automática en la misma fecha en que perciben su haber mensual de junio, siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI.
Para los empleados público, cada provincia y municipio cuenta con su propio cronograma fijado durante el mes. Por ejemplo, distritos como Salta o Tucumán comenzaron sus acreditaciones entre el 16 y el 20 de junio, mientras que otras como Entre Ríos anunciaron que lo abonarán los primeros días de julio.
La segunda mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) tiene como fecha límite legal el 18 de diciembre de 2026.
Crece la preocupación por los salarios y se deteriora la imagen del Gobierno
Los bajos salarios se consolidaron como la principal preocupación de los argentinos, por encima de la inseguridad, la corrupción política y la inflación, en un contexto marcado por el deterioro de la economía familiar y una caída en la imagen del Gobierno nacional.
Así surge de un relevamiento nacional realizada por Proyección Consultores entre el 1 y el 7 de junio, que ubicó a los bajos ingresos personales y familiares al tope de las preocupaciones con el 50,9% de las respuestas. La inseguridad apareció en segundo lugar, con el 36,2%, seguida por la corrupción política, con el 33,5%, y la inflación, con el 31,8%.
La percepción sobre la situación económica de los hogares también reflejó un escenario complejo. El 69,6% de los encuestados afirmó que su economía familiar empeoró o continúa atravesando una situación negativa, mientras que el 80,5% consideró que la situación general del país se deterioró durante los últimos meses.
Sin embargo, las expectativas hacia adelante mostraron una visión más optimista. El 60,1% de los consultados cree que su situación económica personal mejorará o seguirá siendo positiva en los próximos seis meses, mientras que el 65,5% espera una evolución favorable de la economía argentina en ese mismo período.
Qué dice el Índice de Perspectiva Económica (IPE) sobre los siguientes meses del Gobierno
En ese contexto, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) alcanzó los 2,10 puntos y permaneció dentro de la zona de estancamiento, aunque registró una mejora respecto de mayo, cuando había marcado 2,01 puntos.
Otro de los datos destacados del informe estuvo vinculado al nivel de endeudamiento de los hogares. El 39,9% de los encuestados reconoció haber solicitado dinero prestado durante el último mes para afrontar gastos corrientes, ya sea a familiares, entidades bancarias, financieras, mediante tarjetas de crédito o plataformas digitales.
El relevamiento también mostró un escenario de fuerte paridad en el plano político-electoral. Ante una eventual elección legislativa nacional, Fuerza Patria reunió el 37,2% de la intención de voto, apenas por encima de La Libertad Avanza, que alcanzó el 35,9%.
En una hipotética elección presidencial, Javier Milei encabezó las preferencias con el 38,1%, seguido por Axel Kicillof, que obtuvo el 32,9%. Sin embargo, en un eventual balotaje entre ambos, la diferencia se redujo al mínimo: el gobernador bonaerense alcanzaría el 42,5% de los votos frente al 42,4% del actual Presidente, configurando un escenario de virtual empate técnico.
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