Ansiedad por el aguinaldo: cuál es la fecha límite de pago de la primera cuota del SAC 2026

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Crece la preocupación por los salarios y se deteriora la imagen del Gobierno

Los bajos salarios se consolidaron como la principal preocupación de los argentinos, por encima de la inseguridad, la corrupción política y la inflación, en un contexto marcado por el deterioro de la economía familiar y una caída en la imagen del Gobierno nacional.

Así surge de un relevamiento nacional realizada por Proyección Consultores entre el 1 y el 7 de junio, que ubicó a los bajos ingresos personales y familiares al tope de las preocupaciones con el 50,9% de las respuestas. La inseguridad apareció en segundo lugar, con el 36,2%, seguida por la corrupción política, con el 33,5%, y la inflación, con el 31,8%.

La percepción sobre la situación económica de los hogares también reflejó un escenario complejo. El 69,6% de los encuestados afirmó que su economía familiar empeoró o continúa atravesando una situación negativa, mientras que el 80,5% consideró que la situación general del país se deterioró durante los últimos meses.

Sin embargo, las expectativas hacia adelante mostraron una visión más optimista. El 60,1% de los consultados cree que su situación económica personal mejorará o seguirá siendo positiva en los próximos seis meses, mientras que el 65,5% espera una evolución favorable de la economía argentina en ese mismo período.

Qué dice el Índice de Perspectiva Económica (IPE) sobre los siguientes meses del Gobierno

En ese contexto, el Índice de Perspectiva Económica (IPE) alcanzó los 2,10 puntos y permaneció dentro de la zona de estancamiento, aunque registró una mejora respecto de mayo, cuando había marcado 2,01 puntos.

Otro de los datos destacados del informe estuvo vinculado al nivel de endeudamiento de los hogares. El 39,9% de los encuestados reconoció haber solicitado dinero prestado durante el último mes para afrontar gastos corrientes, ya sea a familiares, entidades bancarias, financieras, mediante tarjetas de crédito o plataformas digitales.

El relevamiento también mostró un escenario de fuerte paridad en el plano político-electoral. Ante una eventual elección legislativa nacional, Fuerza Patria reunió el 37,2% de la intención de voto, apenas por encima de La Libertad Avanza, que alcanzó el 35,9%.

En una hipotética elección presidencial, Javier Milei encabezó las preferencias con el 38,1%, seguido por Axel Kicillof, que obtuvo el 32,9%. Sin embargo, en un eventual balotaje entre ambos, la diferencia se redujo al mínimo: el gobernador bonaerense alcanzaría el 42,5% de los votos frente al 42,4% del actual Presidente, configurando un escenario de virtual empate técnico.