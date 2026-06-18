Ofertas de supermercados: los mejores descuentos en televisores durante esta semana
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de uno de los electrodomésticos más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Se trata de una oportunidad pensada para quienes buscan renovar la pantalla del hogar antes de los encuentros más esperados. Las promociones incluyen diferentes modelos, desde opciones más pequeñas para habitaciones hasta televisores de gran tamaño con tecnología 4K.
Además de las rebajas directas, uno de los puntos más destacados es la posibilidad de acceder a planes de financiación con cuotas sin interés, una alternativa que permite distribuir el gasto y comprar equipos de mayor calidad.
Los productos esenciales que entran en las ofertas del mes de junio
Coto lanzó una campaña con distintos modelos de televisores en promoción, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:
- Smart TV BGH 32 pulgadas: tiene un precio promocional de $244.999, con un descuento del 30% y la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés.
- Smart TV Noblex 43 pulgadas: se encuentra disponible por $391.999,30, también con una rebaja del 30% y financiación en cuotas fijas.
- Smart TV Led BGH 43 pulgadas: este modelo Full HD con Android TV tiene un valor promocional de $419.999.
- Smart TV Led Top House 50 pulgadas: cuenta con tecnología 4K UHD y sistema Google TV incorporado, con un precio de $539.999.
- Smart TV Philips 50 pulgadas: aparece como una alternativa para quienes buscan una pantalla grande, con un valor de $554.999 y descuento aplicado.
- Smart TV Samsung 50 pulgadas: con resolución 4K UHD y sistema Tizen, se ofrece a $719.999.
Para quienes buscan una experiencia más cercana a la de un cine en casa, la cadena también incorporó modelos premium de mayor tamaño. Entre ellos se destacan televisores de 60, 65 y hasta 75 pulgadas, con valores superiores pero acompañados por distintas alternativas de financiación.
Entre las opciones más importantes aparecen el Smart TV BGH 60 pulgadas a $939.999, el Smart TV Noblex 65 pulgadas a $1.339.999 y el Samsung Crystal UHD 75 pulgadas a $2.279.999.
Estas promociones buscan acompañar la previa del Mundial 2026 y facilitar que los fanáticos puedan seguir cada partido con una mejor calidad de imagen desde sus hogares.
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