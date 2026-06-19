Tras meses de estabilidad, en junio el dólar entró en una dinámica, lenta pero sin pausa, al alza: las razones

"La demanda de divisas luce con cierta consistencia y los valores del dólar traducen esa circunstancia con una nueva corrección alcista", aseguró Gustavo Quintana, operador de cambios de PR.

Ante esta suba del dólar, los operadores evalúan el ritmo de liquidación del campo y sus repercusiones sobre la intensidad de las compras del BCRA. Según el economista Gustavo Ber, "se observa una desaceleración y se especula con que el sector agrícola podría estar más inclinado a retener mercadería, apostando a mejores condiciones de venta".

luis caputo dolares

El miércoles, el BCRA compró 34 millones de dólares en el mercado de cambios, la menor adquisición en 49 ruedas. En el mercado ayer se operaron 429 millones de dólares, por lo que la captación de la autoridad monetaria equivalió a apenas 7,9% del volumen negociado, la menor proporción en 69 ruedas (desde el 3 de marzo).

A su vez, la liquidación de los exportadores de cereales y oleaginosas cayó a 91 millones de dólares, la cifra más baja en 31 ruedas. "Más allá de las particularidades de ayer, se trata de una tendencia", especificaron desde PPI. Para corroborarlo, señalaron que el promedio diario de junio se ubica en 82 millones de dólares, frente a los 138 millones de dólares y 137 millones de dólares registrados en abril y mayo, respectivamente.

Paralelamente, las reservas brutas cerraron la jornada de ayer en 47.508 millones de dólares, con una caída de 147 millones de dólares.

Milei Caputo

La conclusión a la que arriban desde PPI es que, para mantener el ritmo de compras, el BCRA debería promover un tipo de cambio más alto. Sin embargo, esto no sería sencillo de llevar adelante, ya que implicaría quitarle certidumbre al carry trade armado en el mercado local.