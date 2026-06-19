Tras meses de estabilidad, en junio el dólar entró en una dinámica, lenta pero sin pausa, al alza: las razones
En lo que va de junio el dólar ya subió 3% y la demanda de la divisa estadounidense no afloja. El campo comenzó a retener granos ante una eventual devaluación.
El dólar minorista abrió estable este viernes y se negocia a 1.470 pesos de acuerdo a la cotización del Banco Nación tras venir subiendo lenta, pero de manera sostenida, desde el inicio de junio luego de meses de estabilidad.
Ayer jueves la divisa estadounidense había anotado su tercera suba consecutiva y quedó por encima de los 1.450 pesos en el segmento mayorista marcando así su nivel más alto desde el 2 de febrero pasado.
Según consignó Ámbito este nuevo rally alcista (ya trepa 3% en junio) se debe a una menor liquidación del agro, fenómeno que se reflejó en una desaceleración en la compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así, el tipo de cambio mayorista aumentó este jueves 9,50 pesos, hasta los 1.451 pesos para la venta. Cabe resaltar también que en los dos primeros días de esta semana, más acotada por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de 13,50 pesos.
"La demanda de divisas luce con cierta consistencia y los valores del dólar traducen esa circunstancia con una nueva corrección alcista", aseguró Gustavo Quintana, operador de cambios de PR.
Ante esta suba del dólar, los operadores evalúan el ritmo de liquidación del campo y sus repercusiones sobre la intensidad de las compras del BCRA. Según el economista Gustavo Ber, "se observa una desaceleración y se especula con que el sector agrícola podría estar más inclinado a retener mercadería, apostando a mejores condiciones de venta".
El miércoles, el BCRA compró 34 millones de dólares en el mercado de cambios, la menor adquisición en 49 ruedas. En el mercado ayer se operaron 429 millones de dólares, por lo que la captación de la autoridad monetaria equivalió a apenas 7,9% del volumen negociado, la menor proporción en 69 ruedas (desde el 3 de marzo).
A su vez, la liquidación de los exportadores de cereales y oleaginosas cayó a 91 millones de dólares, la cifra más baja en 31 ruedas. "Más allá de las particularidades de ayer, se trata de una tendencia", especificaron desde PPI. Para corroborarlo, señalaron que el promedio diario de junio se ubica en 82 millones de dólares, frente a los 138 millones de dólares y 137 millones de dólares registrados en abril y mayo, respectivamente.
Paralelamente, las reservas brutas cerraron la jornada de ayer en 47.508 millones de dólares, con una caída de 147 millones de dólares.
La conclusión a la que arriban desde PPI es que, para mantener el ritmo de compras, el BCRA debería promover un tipo de cambio más alto. Sin embargo, esto no sería sencillo de llevar adelante, ya que implicaría quitarle certidumbre al carry trade armado en el mercado local.
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