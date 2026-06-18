Escapada a Buenos Aires: tranquilidad, horizontes amplios, historias de campo y la historia ferroviaria

Dónde queda Bayauca

Es una pequeña localidad rural en la provincia de Buenos Aires, Argentina, ubicada en el partido de Lincoln, a unos 23 kilómetros al este de la ciudad cabecera de Lincoln y aproximadamente a 300 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Cómo llegar a Bayauca

Llegar a este rincón escondido es muy sencillo. Desde Buenos Aires, tomá la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta Junín. Luego, seguí por la Ruta Nacional 188 hasta encontrar un camino de ripio a la izquierda, que te va a llevar directamente a Bayauca. Una vez allí, te espera un fin de semana de tranquilidad y conexión con la naturaleza.