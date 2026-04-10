Cuál es la SUV que conviene comprar en abril: los detalles y precios
El mercado automotriz está compuesto por diferentes modelos, algunos básicos y otros premium, equipados con los últimos avances tecnológicos. Los detalles en la nota.
La tecnología avanzó a pasos firme durante los últimos años y permitió el desarrollo eficiente de diferentes artículos esenciales de la rutina diaria. Desde dispositivos electrónicos más rápidos hasta electrodomésticos inteligentes, cada innovación mejoró la experiencia de los usuarios.
En el caso de los autos modernos, estos avances se reflejan en funciones cada vez más precisas y sofisticadas. Hoy es común encontrar vehículos con asistencia de conducción, sensores de estacionamiento, conectividad con smartphones y sistemas de seguridad avanzados. Todas estas herramientas trabajan en conjunto para ofrecer simpleza, confortabilidad y seguridad durante la conducción.
El mercado de las SUV es uno de los que más creció en Argentina. Lo cierto es que estos coches son una opción lógica para familias que buscan más espacio y motores eficientes. En la actualidad, se pueden encontrar versiones con planes de financiación.
Qué SUV conviene comprar hoy
Para una familia que no quiere gastar de más, el Volkswagen Tera es uno de los nombres más lógicos. La versión de entrada cuesta 36.755.250 pesos y ya ofrece tablero digital, pantalla multimedia de 10 pulgadas, control de velocidad crucero y una base de seguridad con seis airbags y control de estabilidad de serie.
Otra alternativa es la Chevrolet Tracker. Su versión LT AT Turbo se ubica en 39.159.900 pesos, y se destaca por el equilibrio entre precio, equipamiento y potencia.
Desde la base viene equipada con seis airbags, pantalla de 11 pulgadas, Wi-Fi nativo, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento.
Si el presupuesto permite estirarse un poco, el Renault Kardian. Es uno de los exponentes del segmento B con mejor relación precio/producto gracias a que toda la gama viene equipada con seis airbags, mientras que la versión Iconic suma ADAS y mejoras en el sistema multimedia. La oferta arranca en 37.760.000 pesos, una cifra que lo deja muy cerca de varios SUV B tradicionales.
Cuando la familia prioriza directamente espacio interior y baúl, el salto natural es a un SUV mediano. Ahí la Ford Territory híbrida se vuelve una de las compras más sólidas del mercado. Su precio en marzo es de 53.822.600 pesos.
La Territory además suma otro dato importante para el uso familiar: no solo fue el SUV más vendido del mercado, con 1.550 unidades en febrero y 4.427 en el acumulado de enero y febrero, sino que logró ese lugar gracias a una combinación de espacio, equipamiento e incorporación de una variante híbrida.
Eso la vuelve especialmente atractiva para quienes buscan un vehículo para usar todos los días, pero también para salir a la ruta con mayor comodidad que la que ofrecen los SUV más chicos.
En el otro extremo aparece el nuevo Nissan Kicks, que también puede ser una opción familiar interesante para quienes valoran habitabilidad y seguridad. Su punto más discutido pasa por el precio: arranca en 53 millones de pesos para la versión de entrada y casi 60 millones para la tope.
En este momento del mercado argentino, conviene mirar tres cosas antes que cualquier otra: cuánto espacio real ofrece, qué trae en seguridad desde la base y cuánto se aleja del presupuesto inicial. Bajo esa lógica, Tera, Tracker, Kardian y Territory son cuatro nombres que hoy merecen estar en la lista de cualquier familia que esté pensando en cambiar el auto por un SUV.
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