Cuál es la SUV que conviene comprar en abril: los detalles y precios

Desde la base viene equipada con seis airbags, pantalla de 11 pulgadas, Wi-Fi nativo, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento.

Chevrolet Tracker

Si el presupuesto permite estirarse un poco, el Renault Kardian. Es uno de los exponentes del segmento B con mejor relación precio/producto gracias a que toda la gama viene equipada con seis airbags, mientras que la versión Iconic suma ADAS y mejoras en el sistema multimedia. La oferta arranca en 37.760.000 pesos, una cifra que lo deja muy cerca de varios SUV B tradicionales.

Renault Kardian

Cuando la familia prioriza directamente espacio interior y baúl, el salto natural es a un SUV mediano. Ahí la Ford Territory híbrida se vuelve una de las compras más sólidas del mercado. Su precio en marzo es de 53.822.600 pesos.

La Territory además suma otro dato importante para el uso familiar: no solo fue el SUV más vendido del mercado, con 1.550 unidades en febrero y 4.427 en el acumulado de enero y febrero, sino que logró ese lugar gracias a una combinación de espacio, equipamiento e incorporación de una variante híbrida.

Eso la vuelve especialmente atractiva para quienes buscan un vehículo para usar todos los días, pero también para salir a la ruta con mayor comodidad que la que ofrecen los SUV más chicos.

Ford Territory

En el otro extremo aparece el nuevo Nissan Kicks, que también puede ser una opción familiar interesante para quienes valoran habitabilidad y seguridad. Su punto más discutido pasa por el precio: arranca en 53 millones de pesos para la versión de entrada y casi 60 millones para la tope.

SUV chico.jpg Nissan exhibirá a modo de adelanto el Kicks, que llegará en 2017 a los concesionarios

En este momento del mercado argentino, conviene mirar tres cosas antes que cualquier otra: cuánto espacio real ofrece, qué trae en seguridad desde la base y cuánto se aleja del presupuesto inicial. Bajo esa lógica, Tera, Tracker, Kardian y Territory son cuatro nombres que hoy merecen estar en la lista de cualquier familia que esté pensando en cambiar el auto por un SUV.