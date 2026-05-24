La IA reveló quiénes van a ser las selecciones que van a decepcionar en el Mundial.

Razones de peso: A pesar de tener nombres rutilantes en defensa (como Virgil van Dijk o Nathan Aké), el equipo de Ronald Koeman arrastra una alarmante falta de generación de juego y carencia de un ‘9’ de jerarquía mundial que resuelva partidos cerrados. Su mediocampo ha sido propenso a sufrir lagunas físicas y creativas ante rivales de alta intensidad.

A pesar de tener nombres rutilantes en defensa (como Virgil van Dijk o Nathan Aké), el equipo de Ronald Koeman arrastra una alarmante falta de generación de juego y carencia de un ‘9’ de jerarquía mundial que resuelva partidos cerrados. Su mediocampo ha sido propenso a sufrir lagunas físicas y creativas ante rivales de alta intensidad. El factor formato: En un Mundial de 48 equipos, el margen de error en la ronda de dieciseisavos de final es mínimo. Un cruce incómodo contra un equipo ultra defensivo o uno de transiciones rápidas podría desnudarlos temprano.

En un Mundial de 48 equipos, el margen de error en la ronda de dieciseisavos de final es mínimo. Un cruce incómodo contra un equipo ultra defensivo o uno de transiciones rápidas podría desnudarlos temprano. Pronóstico: Clasificará con dudas en la fase de grupos y quedará eliminada prematuramente (en dieciseisavos o máximo octavos de final), desatando una crisis interna en su federación.

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Bélgica: el fin definitivo de una era

Los “Diablos Rojos” ya vivieron un aviso de colapso en Qatar, pero para este Mundial el panorama luce aún más sombrío, a pesar de haber clasificado con tranquilidad en las eliminatorias europeas.

Las razones del fracaso: E l equipo se encuentra en un limbo peligroso. La “Generación de Oro” ya es pasado; Eden Hazard se retiró, y Axel Witsel supera los 37 años estirando una vigencia insostenible para el ritmo norteamericano, y el recambio joven todavía no da el salto de jerarquía internacional.

l equipo se encuentra en un limbo peligroso. La “Generación de Oro” ya es pasado; Eden Hazard se retiró, y Axel Witsel supera los 37 años estirando una vigencia insostenible para el ritmo norteamericano, y el recambio joven todavía no da el salto de jerarquía internacional. El factor de quiebre: La dependencia absoluta de un Kevin De Bruyne propenso a las lesiones y un Romelu Lukaku irregular transforma a Bélgica en un equipo predecible, lento y vulnerable. Con la presión de la prensa encima, el cortocircuito interno está a la vuelta de la esquina.

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México: La presión local como enemiga

Jugar un Mundial en casa suele ser una ventaja, pero para el “Tri”, el Estadio Azteca y las sedes norteamericanas pueden convertirse en una olla a presión imposible de manejar.

Las razones del fracaso: El proceso del fútbol mexicano post-Qatar ha sido un dolor de cabeza constante, marcado por la inestabilidad en la banca, la falta de exportación de jugadores a Europa y un recambio que no termina de convencer a los hinchas. Tácticamente, es una escuadra a la que le cuesta muchísimo generar volumen de juego ante rivales de peso y que sufre horrores en la transición defensiva.

El proceso del fútbol mexicano post-Qatar ha sido un dolor de cabeza constante, marcado por la inestabilidad en la banca, la falta de exportación de jugadores a Europa y un recambio que no termina de convencer a los hinchas. Tácticamente, es una escuadra a la que le cuesta muchísimo generar volumen de juego ante rivales de peso y que sufre horrores en la transición defensiva. El factor de quiebre: La exigencia del público local será brutal. El entorno mediático en México no perdonará un arranque dudoso. Al no haber jugado eliminatorias competitivas por ser coorganizador, el equipo carece de ese “ritmo de guerra” necesario para afrontar partidos a matar o morir. En el nuevo formato, un cruce incómodo en dieciseisavos de final ante un cuadro ordenado de la UEFA o la Conmebol podría gatillar una eliminación tempranera que sería catalogada como una tragedia nacional.