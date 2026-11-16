En el territorio de la Patagonia, el impacto del evento climático mostrará un contraste notorio entre sus franjas geográficas. Mientras que el sector norte y la costa este mantendrán marcas húmedas, los circuitos cordilleranos ubicados al oeste de la provincia de Santa Cruz registrarán precipitaciones por debajo de la media histórica, ofreciendo un escenario favorable para la realización de caminatas en la montaña.

Por último, la continuidad de las precipitaciones sobre la cuenca del Plata mantendrá bajo observación el nivel de los ríos Paraná y Uruguay. Si la acumulación de agua satura los suelos, una mayor cantidad de caudal escurrirá hacia los cauces principales, obligando a monitorear la altura de las aguas para garantizar la seguridad en balnearios ribereños y la navegación deportiva.