Cuáles son las diferencias entre los nuevos modelos de iPhone de este año

Pantalla y procesador: potencia y fluidez

Ambos modelos mantienen un panel OLED de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 1 a 120 Hz, alcanzando 3.000 nits de brillo máximo en exteriores. Sin embargo, el salto de potencia es notable: el iPhone 16 Pro Max integra el chip A18 Pro con 8 GB de RAM, mientras que el iPhone 17 Pro Max estrena el A19 Pro y sube a 12 GB de RAM, ofreciendo mayor capacidad para multitarea y tareas exigentes.

Autonomía y carga rápida

La batería es uno de los apartados donde más se nota la evolución. Según datos de Apple, el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 37 horas de reproducción de vídeo y 33 horas en streaming, con carga rápida al 50% en 20 minutos. El iPhone 16 Pro Max, en cambio, alcanza 33 y 29 horas respectivamente, y tarda 30 minutos en llegar al 50%.

Cámaras: más resolución y versatilidad

En fotografía, el iPhone 17 Pro Max incorpora una lente teleobjetivo de 48 MP y una cámara frontal de 24 MP, frente a los 12 MP frontales del iPhone 16 Pro Max. Ambos comparten lente principal y ultra gran angular de 48 MP, pero la mejora en resolución del teleobjetivo y la cámara frontal del modelo más nuevo es evidente para quienes priorizan la calidad de imagen.

Cuál conviene más

Si el presupuesto es un factor clave, el iPhone 16 Pro Max sigue siendo una opción sólida, con gran rendimiento y autonomía. Pero si buscas lo último en diseño, potencia, batería y fotografía, el iPhone 17 Pro Max representa un salto generacional que podría marcar la diferencia en el uso diario.