Turismo en Uruguay: el pueblo rural recomendado para pegarse una escapada
Situado en el departamento de Maldonado, este sitio charrúa tiene una población que ronda los 100 habitantes. Los detalles en la nota.
Uruguay es un destino valorado por combinar tranquilidad, naturaleza y tradición, ofreciendo a los turistas lugares cargados de historia que invitan a desconectarse del ritmo urbano. Sus costas, campos y ciudades pequeñas esconden rincones únicos donde cada visita se transforma en una experiencia única y atrapante.
Entre estos destinos, Pueblo Edén, en Maldonado, se destaca por su ambiente sereno y la calidez de sus habitantes, brindando un refugio ideal para quienes buscan relajarse y disfrutar del encanto rural. Además, esta pequeña localidad, con grandes paisajes, tiene una población que ronda los 100 habitantes.
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
Al llegar a Pueblo Edén, los turistas se sumergen en un ambiente perfecto para desconectarse y disfrutar momentos de tranquilidad en familia. Los recorridos a pie por sus calles y senderos permiten apreciar casas antiguas y construcciones únicas.
Entre los puntos más destacados, se encuentra la pequeña capilla de San Isidro Labrador, que conserva la tradición y la espiritualidad del lugar. Además, se puede observar el Arroyo El Pintado o visitar la Escuela Rural N.º 30, un emblema local.
Dónde queda Pueblo Edén
Este encantador destino se encuentra en el departamento de Maldonado, muy cerca de Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Su ubicación lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan alejarse del bullicio urbano y disfrutar de un entorno natural y calmo.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Para llegar a Pueblo Edén desde Montevideo, la mejor opción es tomar la Interbalnearia y luego continuar por las rutas 9 y 12 hasta el pueblo. En total, el recorrido abarca cerca de 120 kilómetros y suele demandar alrededor de dos horas de viaje.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario