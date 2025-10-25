El supermercado que está ofreciendo licuadoras a muy buen precio: dónde conseguirlas
Si estás pensando en renovar tu cocina, esta puede ser una gran oportunidad. Uno de los supermercados más conocidos del país lanzó una liquidación imperdible.
Cada vez son más las personas que aprovechan las promociones de los supermercados para renovar electrodomésticos del hogar. En esta ocasión, un supermercado lanzó una serie de descuentos especiales en licuadoras eléctricas que están siendo furor entre los clientes por su relación entre precio y calidad.
Se trata de una oferta limitada, ideal para quienes buscan modernizar su cocina sin gastar de más. En la web oficial del supermercado se pueden encontrar modelos con descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, algo que pocas tiendas ofrecen actualmente. Te contamos cuáles son los modelos destacados, sus precios actualizados y cómo acceder a estas promociones que están disponibles solo online.
Cuánto está la licuadora en descuento de Coto
La principal oferta disponible es la Licuadora MOULINEX Powermix Plus 700 W 2 L Blanco, que ahora puede conseguirse con un descuento del 40%, quedando a un precio final de $41.696,76, muy por debajo de su valor original de $69.599.
Modelo: MOULINEX Powermix Plus
Origen: China
Marca: MOULINEX
Precio con descuento: $41.696,76
Descuento aplicado: 40%
Dónde conseguirla: Sitio online de Coto
Esta licuadora combina potencia, diseño moderno y materiales de alta resistencia. Es perfecta para quienes buscan eficiencia y durabilidad, y además, la marca Moulinex es reconocida por su trayectoria en electrodomésticos de cocina.
Otras licuadoras en oferta
Además del modelo más buscado, Coto ofrece otras licuadoras con importantes rebajas. Una de las más destacadas es la MOULINEX Optimix Plus, disponible con un 30% de descuento (para miembros de la Comunidad Coto), quedando en $55.929,30.
Modelo: MOULINEX Optimix Plus
Origen: China
Marca: MOULINEX
Precio con descuento: $55.929,30
Descuento aplicado: 30% (Comunidad Coto)
Dónde conseguirla: Sitio online de Coto
También se encuentra en promoción la Licuadora LILIANA Blacklic AL310 600 W 1.5 L, una opción nacional con excelente rendimiento y un 25% de descuento, lo que deja su precio en $61.499,25, frente a los $81.999 originales.
Estas ofertas están disponibles por tiempo limitado y solo a través del sitio web oficial de Coto, por lo que conviene aprovecharlas antes de que se agoten los modelos más buscados.
