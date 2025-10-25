El pueblo del Chaco que asusta a todos por su nombre y tiene paisajes únicos

Cómo llegar a Pampa del Infierno

El acceso principal es por la Ruta Nacional 16, partiendo desde Resistencia, la capital provincial, recorriendo aproximadamente 250 kilómetros hacia el noroeste. El camino combina tramos asfaltados y algunos de ripio, por lo que se recomienda verificar el estado de la ruta antes de viajar. También hay opciones de transporte interurbano que conectan con ciudades cercanas, permitiendo combinar la visita con otros destinos del Chaco y del litoral chaqueño.