El pueblo del Chaco que asusta a todos por su nombre y tiene paisajes únicos
Con un nombre que llama la atención, este destino chaqueño sorprende a los visitantes con su paisaje natural y actividades únicas.
El norte argentino esconde rincones que aún esperan ser descubiertos, y algunos de ellos sorprenden tanto por su belleza como por su nombre. Pampa del Infierno es uno de esos lugares: aunque su denominación pueda impresionar, quienes se animan a visitarlo encuentran un destino lleno de naturaleza, cultura y tradiciones que lo convierten en una parada imperdible en la región chaqueña.
Con un clima cálido y veranos de altas temperaturas, el entorno natural de Pampa del Infierno se presta para actividades al aire libre, especialmente en su zona rural y monte chaqueño. Sus paisajes permiten avistar aves como loros, cardenales y carpinteros, además de disfrutar de la fotografía de naturaleza o de paseos en bicicleta por senderos rodeados de vegetación autóctona.
El centro del pueblo también invita a conocer su vida local: la plaza 25 de Mayo concentra eventos comunitarios, ferias de productores y espacios culturales que muestran la historia y las costumbres de la región. Los talleres artesanales permiten acercarse a técnicas tradicionales de cuero, cerámica y tejido, mientras que la gastronomía local, con platos típicos del Chaco y dulces elaborados con frutas autóctonas, completa la experiencia turística.
Qué se puede hacer en Pampa del Infierno
Entre las actividades más destacadas se encuentra la observación de fauna y aves, paseos por senderos rurales, recorridas en bicicleta y visitas a talleres artesanales. Durante el año, eventos como la Fiesta Provincial del Chivo permiten disfrutar de la culinaria típica de la zona, combinando sabores auténticos y productos locales que sorprenden al visitante.
Dónde queda Pampa del Infierno
Pampa del Infierno es la cabecera del departamento de Almirante Brown, en la provincia del Chaco, ubicada en el noreste argentino sobre la Ruta Nacional 16, vía que conecta con localidades estratégicas del litoral chaqueño.
Cómo llegar a Pampa del Infierno
El acceso principal es por la Ruta Nacional 16, partiendo desde Resistencia, la capital provincial, recorriendo aproximadamente 250 kilómetros hacia el noroeste. El camino combina tramos asfaltados y algunos de ripio, por lo que se recomienda verificar el estado de la ruta antes de viajar. También hay opciones de transporte interurbano que conectan con ciudades cercanas, permitiendo combinar la visita con otros destinos del Chaco y del litoral chaqueño.
