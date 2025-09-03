Cuáles son los comercios que liquidan electrodomésticos con descuentos de hasta el 45%

Para conocer todas las promociones vigentes en tecnología y electrodomésticos podrán ingresar a la página web www.electrofans.com.ar y visibilizar cuáles serán los descuentos exclusivos durante la campaña.

Coto y sus promociones

En Coto se podrá adquirir de manera online, con envío a domicilio, una serie de electrodomésticos y equipos tecnológicos a precios económicos.

Entre las promociones vigentes, se encuentran:

Plancha de cabello Philips: con 20% OFF queda en $ 29.839

Pava eléctrica Liliana matera: con 20% OFF queda en $ 34.399

Smart TV Led Philips de 32 pulgadas: con 15% OFF en un pago, queda en $ 280.499

Heladera 1 frío cíclica Vondom de 46L Negra: con 15% OFF en un pago, queda en $ 298.349

Lavarropas semiautomático (sin bomba de desagote) Drean carga superior 5 kg: con 15% OFF en un pago, queda en $ 150.279.

Además, también brinda descuentos en otros rubros como indumentaria y calzado, donde podrán obtener productos a 2x1 o en hasta un 50% off. Lo mismo sucederá con alimentos, artículos del hogar, textiles y perfumería en marcas seleccionadas.