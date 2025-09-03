Cuáles son los comercios que liquidan electrodomésticos con descuentos de hasta el 45%
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, una de las mayores cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones en electrodomésticos, con descuentos de entre 30% y 50% y opciones de pago en cuotas sin interés, según el producto y el banco.
Faltan pocos días para la llegada de Electro Fans 2025, un evento destinado a los amantes de la tecnología donde podrán encontrar electrodomésticos en hasta un 45% de descuento y en las principales marcas del país.
Fravega, Coopel, Cetrogar, Megatone.net, Casa del Audio, Hendel y One City serán algunas de las cadenas que estarán presentes en esta séptima edición del evento de compras electrónicas más importante del año.
Cuándo y dónde comprar
Las ofertas estarán disponibles desde el 1 al 3 de septiembre en el sitio oficial de las compañías como en las tiendas físicas del país.
Para conocer todas las promociones vigentes en tecnología y electrodomésticos podrán ingresar a la página web www.electrofans.com.ar y visibilizar cuáles serán los descuentos exclusivos durante la campaña.
Coto y sus promociones
En Coto se podrá adquirir de manera online, con envío a domicilio, una serie de electrodomésticos y equipos tecnológicos a precios económicos.
Entre las promociones vigentes, se encuentran:
- Plancha de cabello Philips: con 20% OFF queda en $ 29.839
- Pava eléctrica Liliana matera: con 20% OFF queda en $ 34.399
- Smart TV Led Philips de 32 pulgadas: con 15% OFF en un pago, queda en $ 280.499
- Heladera 1 frío cíclica Vondom de 46L Negra: con 15% OFF en un pago, queda en $ 298.349
- Lavarropas semiautomático (sin bomba de desagote) Drean carga superior 5 kg: con 15% OFF en un pago, queda en $ 150.279.
Además, también brinda descuentos en otros rubros como indumentaria y calzado, donde podrán obtener productos a 2x1 o en hasta un 50% off. Lo mismo sucederá con alimentos, artículos del hogar, textiles y perfumería en marcas seleccionadas.
