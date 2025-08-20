Cuáles son los electrodomésticos con hasta 50% de descuento y dónde comprarlos
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour y Coto, las dos mayores cadenas de supermercados del país, lanzaron nuevas promociones en pequeños electrodomésticos, con descuentos de entre 30% y 50% y opciones de pago en cuotas sin interés, según el producto y el banco. Ambas cadenas cuentan con sucursales en Neuquén y Río Negro, por lo que estas ofertas están disponibles también en la región.
Ofertas destacadas en Carrefour
- Air Fryer doble cajón Mandine 9 L: $169.000 (40% OFF), en 9 cuotas fijas con Visa o 3 cuotas sin interés.
- Air Fryer Suono 3.8L digital: $79.000 (43% OFF).
- Jarra eléctrica Mandine 1,7 L: $52.200 (40% OFF).
- Cortacabellos Bluesky: $19.000 (55% OFF).
- Batidora planetaria Mandine 5L: $124.000 (40% OFF).
Ofertas destacadas en Coto
- Cortabarba Top House DT-100: $9.999 (50% OFF).
- Balanza de baño Top House EB9370S844: $16.799 (30% OFF).
- Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L: $107.839 (20% OFF).
- Aspiradora ciclónica Black & Decker 2200W VCBD8090: $239.999 (20% OFF).
- Nebulizador Aspen NU 320 Lite: $82.159 (35% OFF).
