MinutoUno

Cuáles son los mejores lugares para ir a comprar en Chile: las claves a tener en cuenta

Lifestyle

La brecha de precios en productos tecnológicos e indumentaria impulsa a los argentinos a cruzar la Cordillera. Los detalles en la nota.

Estos son los mejores sitios para comprar productos en Chile sin gastar de más. 

Estos son los mejores sitios para comprar productos en Chile sin gastar de más. 

Chile se consolida, junto con Paraguay, como uno de los grandes polos comerciales de la región, con precios competitivos y una amplia oferta de productos de última tecnología. Desde hace algunos años, esta ventaja lo transformó en un destino elegido por miles de argentinos que buscan comprar más y gastar menos.

En los últimos meses, el turismo de compras volvió a ganar fuerza. La diferencia de precios en artículos como celulares, notebooks y zapatillas de marca empujó a muchos viajeros a cruzar la Cordillera con un objetivo: aprovechar oportunidades que en el mercado local resultan imposibles de afrontar debido a los elevados costos.

De todos modos, no cualquier lugar asegura el mismo ahorro. Por este motivo resulta clave cnocer qué outlets convienen, dónde están las mejores tiendas y cuáles son las reglas de la Aduana para evitar contratiempos al regreso.

Los lugares para ir a comprar

compras chile
El Viña Outlet Park es uno de los centros comerciales más grandes de Chile, situado en la zona de Reñaca Alto y con más de 90 locales.

El Viña Outlet Park es uno de los centros comerciales más grandes de Chile, situado en la zona de Reñaca Alto y con más de 90 locales.

Para los que ingresan a Chile por el Paso Cristo Redentor, el Viña Outlet Park es la opción inicial. Está situado en la zona de Reñaca Alto y reúne más de 90 locales con rebajas en marcas internacionales, difíciles de encontrar en centros comerciales comunes.

Es un lugar muy elegido para comprar ropa, especialmente indumentaria técnica y artículos para regalar, con presencia habitual de firmas reconocidas como Polo y GAP, a precios más bajos que en Argentina.

Qué se puede traer sin pagar impuestos en 2026

  • Dispositivos personales: cada viajero puede ingresar un celular y una notebook o tablet sin que se descuenten del monto permitido, ya que se consideran de uso propio.
  • Tope por vía terrestre: la franquicia es de hasta USD 300 para mayores de edad y USD 150 para menores de 16 años.
  • Tope por vía aérea: el límite habilitado es de USD 500 por persona.
  • Franquicia familiar: los grupos familiares pueden unificar los montos individuales para declarar un solo producto de mayor valor.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas