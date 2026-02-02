Cuáles son los mejores lugares para ir a comprar en Chile: las claves a tener en cuenta
La brecha de precios en productos tecnológicos e indumentaria impulsa a los argentinos a cruzar la Cordillera. Los detalles en la nota.
Chile se consolida, junto con Paraguay, como uno de los grandes polos comerciales de la región, con precios competitivos y una amplia oferta de productos de última tecnología. Desde hace algunos años, esta ventaja lo transformó en un destino elegido por miles de argentinos que buscan comprar más y gastar menos.
En los últimos meses, el turismo de compras volvió a ganar fuerza. La diferencia de precios en artículos como celulares, notebooks y zapatillas de marca empujó a muchos viajeros a cruzar la Cordillera con un objetivo: aprovechar oportunidades que en el mercado local resultan imposibles de afrontar debido a los elevados costos.
De todos modos, no cualquier lugar asegura el mismo ahorro. Por este motivo resulta clave cnocer qué outlets convienen, dónde están las mejores tiendas y cuáles son las reglas de la Aduana para evitar contratiempos al regreso.
Los lugares para ir a comprar
Para los que ingresan a Chile por el Paso Cristo Redentor, el Viña Outlet Park es la opción inicial. Está situado en la zona de Reñaca Alto y reúne más de 90 locales con rebajas en marcas internacionales, difíciles de encontrar en centros comerciales comunes.
Es un lugar muy elegido para comprar ropa, especialmente indumentaria técnica y artículos para regalar, con presencia habitual de firmas reconocidas como Polo y GAP, a precios más bajos que en Argentina.
Qué se puede traer sin pagar impuestos en 2026
- Dispositivos personales: cada viajero puede ingresar un celular y una notebook o tablet sin que se descuenten del monto permitido, ya que se consideran de uso propio.
- Tope por vía terrestre: la franquicia es de hasta USD 300 para mayores de edad y USD 150 para menores de 16 años.
- Tope por vía aérea: el límite habilitado es de USD 500 por persona.
- Franquicia familiar: los grupos familiares pueden unificar los montos individuales para declarar un solo producto de mayor valor.
