Compras en Chile: el cálculo rápido para saber los precios y cuál es la forma más barata de pagar
El truco es multiplicar por 1,67. Pagar con débito en dólares es lo más conveniente ($1,63), mientras que llevar pesos argentinos es la peor opción.
Chile es un destino muy elegido, no solo por sus paisajes y atractivos turísticos, sino también por la relación que ofrece entre calidad y precio. Durante los últimos años, muchos argentinos cruzan la Cordillera de los Andes con un solo objetivo: adquirir productos tecnológicos avanzados y modernos a un precio accesible.
Sin embargo, al momento de planear un viaje a Chile en 2026 es fundamental organizar bien los gastos. Dependiendo de cómo pagues desde Argentina, los recargos pueden aumentar el costo de tus vacaciones hasta un 20%. Tener un plan financiero bien definido ayudará a aprovechar mejor el dinero y evitar sorpresas.
Cómo calcular precios rápido y sin errores para pagar en Chile
Para enero de 2026, la cotización de referencia indica que 1 peso chileno equivale aproximadamente a 1,67 pesos argentinos. Para evitar confusiones al hacer compras en un centro comercial o al pagar en un restaurante, se puede aplicar un cálculo sencillo:
- Regla práctica: multiplicar el precio en pesos chilenos por 1,67 permite estimar de manera rápida el valor aproximado en pesos argentinos.
El método más barato y el más caro para pagar en Chile
De acuerdo con datos de mercado y las cotizaciones de casas de cambio como Infodólar y Cambio Santiago, así se ordenan las opciones más convenientes para el bolsillo:
- Débito desde cuenta en dólares: la opción más conveniente, con un tipo de cambio cercano a $1,63 por peso chileno. Evita intermediarios y permite cotizar directamente.
- Dólares en efectivo cambiados en Chile: alternativa práctica si ya se dispone de billetes estadounidenses. El cambio promedio ronda $1,66 por peso chileno.
- Crédito con pago en dólares: funciona de manera similar al débito, pero hay que considerar los impuestos del resumen y pagar únicamente el consumo en dólares antes de la fecha de vencimiento.
- Pesos chilenos adquiridos en Argentina: varía según la casa de cambio, con un promedio cercano a $1,80 por peso chileno. Se aconseja solo para pequeños gastos durante el viaje.
- Cambio de pesos argentinos directamente en Chile: es la opción menos favorable, con un costo aproximado de $1,85 por peso chileno.
