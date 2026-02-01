Compras en Chile: el cálculo rápido para saber los precios y cuál es la forma más barata de pagar

MinutoUno

El truco es multiplicar por 1,67. Pagar con débito en dólares es lo más conveniente ($1,63), mientras que llevar pesos argentinos es la peor opción.

Estas son las recomendaciones al comprar en Chile sin golpear el bolsillo. 
Chile es un destino muy elegido, no solo por sus paisajes y atractivos turísticos, sino también por la relación que ofrece entre calidad y precio. Durante los últimos años, muchos argentinos cruzan la Cordillera de los Andes con un solo objetivo: adquirir productos tecnológicos avanzados y modernos a un precio accesible.

Sin embargo, al momento de planear un viaje a Chile en 2026 es fundamental organizar bien los gastos. Dependiendo de cómo pagues desde Argentina, los recargos pueden aumentar el costo de tus vacaciones hasta un 20%. Tener un plan financiero bien definido ayudará a aprovechar mejor el dinero y evitar sorpresas.

Cómo calcular precios rápido y sin errores para pagar en Chile

Para enero de 2026, la cotización de referencia indica que 1 peso chileno equivale aproximadamente a 1,67 pesos argentinos. Para evitar confusiones al hacer compras en un centro comercial o al pagar en un restaurante, se puede aplicar un cálculo sencillo:

  • Regla práctica: multiplicar el precio en pesos chilenos por 1,67 permite estimar de manera rápida el valor aproximado en pesos argentinos.

El método más barato y el más caro para pagar en Chile

De acuerdo con datos de mercado y las cotizaciones de casas de cambio como Infodólar y Cambio Santiago, así se ordenan las opciones más convenientes para el bolsillo:

  • Débito desde cuenta en dólares: la opción más conveniente, con un tipo de cambio cercano a $1,63 por peso chileno. Evita intermediarios y permite cotizar directamente.
  • Dólares en efectivo cambiados en Chile: alternativa práctica si ya se dispone de billetes estadounidenses. El cambio promedio ronda $1,66 por peso chileno.
  • Crédito con pago en dólares: funciona de manera similar al débito, pero hay que considerar los impuestos del resumen y pagar únicamente el consumo en dólares antes de la fecha de vencimiento.
  • Pesos chilenos adquiridos en Argentina: varía según la casa de cambio, con un promedio cercano a $1,80 por peso chileno. Se aconseja solo para pequeños gastos durante el viaje.
  • Cambio de pesos argentinos directamente en Chile: es la opción menos favorable, con un costo aproximado de $1,85 por peso chileno.

