Barras de la U de Chile destrozaron el Estadio Nacional de Santiago en protesta por el precio de las entradas

En los días previos al encuentro, la barra había anticipado su protesta a través de redes sociales. “La constante subida de precios en las entradas y el maltrato que recibe el hincha de la U llegó a su fin”, habían advertido, dejando en evidencia su malestar por las políticas de acceso al estadio y el incremento de los costos para los socios y seguidores. La tensión acumulada durante semanas terminó estallando durante el primer partido del torneo, con la rotura de butacas, carteles y la generación de focos de incendio que obligaron a interrumpir el partido al inicio del segundo tiempo.