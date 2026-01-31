Barras de la U de Chile destrozaron el Estadio Nacional de Santiago en protesta por el precio de las entradas
El choque ante Audax Italiano, en la primera fecha del torneo local 2026, se suspendió momentáneamente y terminó con cuatro detenidos por los disturbios.
El regreso de Universidad de Chile al campeonato local 2026 estuvo marcado por un escándalo que sorprendió a los aficionados y a las autoridades. Durante el partido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional de Santiago, un sector de la barra protagonizó graves incidentes que incluyeron destrozos de infraestructura, focos de incendio y la suspensión momentánea del encuentro. La situación obligó a que personal de seguridad trabajara intensamente para controlar a los violentos y apagar los incendios, mientras algunos hinchas decidían abandonar el estadio ante la magnitud de los desmanes.
En los días previos al encuentro, la barra había anticipado su protesta a través de redes sociales. “La constante subida de precios en las entradas y el maltrato que recibe el hincha de la U llegó a su fin”, habían advertido, dejando en evidencia su malestar por las políticas de acceso al estadio y el incremento de los costos para los socios y seguidores. La tensión acumulada durante semanas terminó estallando durante el primer partido del torneo, con la rotura de butacas, carteles y la generación de focos de incendio que obligaron a interrumpir el partido al inicio del segundo tiempo.
A pesar de la violencia, la policía no reportó víctimas durante los incidentes, aunque sí se concretaron cuatro detenciones vinculadas a los desmanes. La situación generó un impacto inmediato en la transmisión oficial, que mostró a numerosos hinchas abandonando el estadio mientras las fuerzas de seguridad actuaban. Frente a los hechos, Universidad de Chile emitió un comunicado a través de X en el que anticipó acciones legales: “Universidad de Chile presentará querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de ley de violencia en los estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico”.
El partido finalmente concluyó igualado 0-0, pero la polémica quedó centrada en la violencia protagonizada por los hinchas. Este episodio no solo encendió el debate sobre el precio de las entradas y el acceso a los estadios, sino también sobre la seguridad en los recintos deportivos en Chile, donde ya se habían registrado incidentes similares en torneos anteriores y donde las autoridades buscan reforzar los protocolos de control para evitar que un conflicto de este tipo vuelva a repetirse.
